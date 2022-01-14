近日，移动数据和分析公司 App Annie 发布了《2022 年移动市场报告》。报告显示，2021 年，全球移动设备使用时长达 3.8 万亿小时，创历史记录，移动设备仍占主导地位。此外，其 《2022 年移动市场报告》也更加深入的探索了移动领域进一步发展的几大趋势。

“移动设备是有史以来最伟大的发明，也是未来的首选设备，” App Annie 首席执行官 Theodore Krantz 说，“在几乎所有的数据类别中，移动设备都在持续打破记录，包括使用时长、下载量和收入等方面。大型屏幕正在慢慢退出历史舞台。”

2021 年仍然是创造记录的一年，消费者继续采用移动生活方式。在十大移动市场中，用户每天使用移动设备 4.8 小时，令人惊叹。移动应用的用户支出达到 1700 亿美元，与去年相比增长了 19%。下载量以同比 5% 的速度继续增长，达到 2300 亿次。

其他发现包括：

发行商在 2021 年发布了 200 万款新的应用和游戏，这使得 iOS 和 Google Play 中发行过的应用和游戏总计超过 2,100 万

IDFA 新政落地后，移动广告支出仍超过 2950 亿美元，同比增长了 23%，预计明年将超过 3500 亿美元

移动游戏用户支出增长至 1160 亿美元，增幅为 15%，这主要得益于超休闲游戏的流行

用户支出超过 1 亿美元的应用数量增长了 20%

每 10 分钟的移动用户使用时间里就有 7 分钟是用于社交、照片和/或视频应用，其中 TikTok 占据领先地位（其用户使用时长除中国外的全球增长幅度达到 90%）

社交约会应用中的全球用户支出飙升，超过 42 亿美元（与 2019 年相比增长 55%）

购物应用的使用时长达到 1000 亿小时，同比增长 18%，其中以快时尚、社交购物和大卖场应用为主导

2021 年，餐饮美食应用达到 1940 亿次打开次数的新里程碑（同比增长 50%）

元宇宙助力领先的虚拟形象应用实现飞速发展，同比增长 160%

“无论是虚拟世界还是现实世界，移动设备都让我们更加紧密地联系在一起，”Krantz 说，“用户亲自创造的沉浸式娱乐体验将改变未来。你不再只是观看电影，而是置身其中，成为电影中的演员。”