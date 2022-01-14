动点出海获悉，东南亚数字银行（NEObank）Crowdo 已于近日宣布完成了一笔 800 万新币（约合 590 万美元）Pre-B 轮的过桥融资。据了解，这笔融资由其现有投资者 Gobi Partners 和 iVest Capital Pte Ltd 联合领投，新加坡企业发展局旗下投资部门 SEEDS Capital 等参投。

据悉，这些资金将被用于扩大 Crowdo 在新加坡和印尼地区的数字银行平台，并进一步提升其 ESG 融资产品组合。

成立于 2017 年的 Crowdo 是一家以 ESG 为导向的数字银行，专注于为中小微企业提供相应的解决方案。Crowdo 的总部设在新加坡，但该公司也获得了印尼金融服务管理局（OJK）颁发的数字借贷方面的全权许可。此外，Crowdo 也在马来西亚证券监管机构 SC 完成了相关注册。据介绍，一方面，Crowdo 可以通过其平台协助中小企业将其业务进行数字化转型，从而提高自身生产力效率。另一方面，该公司也可以帮助这些企业更好的获取融资及银行产品。

目前，Crowdo 已经发放了超过 1 亿新元的融资款项，其去年的月收入增长超过 5 倍。

就其未来发展规划，Crowdo 称，2021 年，该公司在马来西亚促成了近 1000 万新币的股权投资。本月，这家数字银行也正计划推出一项针对以女性为领导层的企业的新的 ESG 融资产品，并希望在今年内为其提供 1600 万新币规模的资金。

Gobi Partners 董事总经理 Dan Chong 表示：“Gobi Partners 对 ESG 投资的坚定承诺与 Crowdo 的目标十分契合。Crowdo 正通过其独特的数字银行技术来改善中小企业和女性管理层企业的融资渠道，而这两个关键群体在传统银行业务中获得的服务一直处于欠缺状态。我们很高兴再次支持 Crowdo 的团队，因为 Crowdo 正沿着其改善生活和用技术推动社会影响力的旅程奋勇向前。”