动点出海获悉，在延长救济期的申请被当地证券交易所拒绝后，马来西亚廉价航空公司亚航集团已被归结为财务困境企业。而此前，亚航一直在积极建设其超级 App 业务和数字业务。

据了解，根据当地上市规则中 PN17 的相关条例（第 8.04 段、第 2.1(a) 和 2.1(e) 段），亚航在 1 月 7 日时曾表示，公司的表现持续触发了其中的相应标准，并已向马交所提交了申请，要求将救济期延长到 2022 年 1 月 7 日之后，而该公司也在马交所对申请做出决定后提出了上诉。不过，亚航在近日的一份文件中表示，马交所已经驳回了上诉。

亚航在之后证实称，公司正在采取一切必要措施来解决其 PN17 状态。

亚航集团首席执行官 Tony Fernandes 在上周五的一份声明中表示：“我们正在制定一项计划以规范自身财务状况，相关公告将在适当的时候发布···PN17 反映了我们资产负债受到疫情负面影响的现状。虽然我们获得了从 2020 年 7 月 8 日开始的 18 个月的缓解期，在之后不需要遵守上市要求中的义务，但亚航已经进行了各种筹款活动来改善资金流动状况。“而他也强调称：“我们已经建立了一个坚实的基础，在不久的将来，亚航不仅可以从这场全球疫情的影响中生存下来，并且能比以往任何时候都更加强大。”

据介绍，迄今为止，亚航已经筹集了超过 25 亿马币的资金，包括 2021 年第一季度的 3.3 亿马币左右的私人配售。其为期 7 年的 RCUIDS 债券中的可放弃供股已于 2021 年 12 月 31 日完成，而这也为公司筹集了 9.7 亿左右的马币。

Fernandes 进一步指出，“重要的是，我们不再仅仅是一家航空公司，不再仅仅依靠机票收入。我们是一家拥有旅游出行和生活方式业务组合的投资公司，所有这些业务都有望成为东盟地区相关所属领域的行业领导者。”

“虽然 2021 年是商业航空史上最困难和最混乱的一年，但我对 2022 年充满信心。我们已经大大降低了成本，并继续以全球最低的成本为基础展开运营。而航空业的复苏也正在顺利进行。我们正在继续加强我们在马来西亚、印尼、泰国和菲律宾等核心市场的国内业务，让在一些覆盖关键航线的业务量接近疫情之前的水平。

虽然在奥米克戎变体的影响下让国际航班恢复到疫情前水平可能会有一些延迟，但我相信这将是短暂的。而这将归功于加速普及的加强针注射和全球地区对疫情的适应共处。尽管有了新的变体，许多国家已经开始逐渐过渡到此前的阶段。我希望这些封锁将在整个 2022 年内逐步重新开放，我们将在今年中到第三季度看到亚航的国际服务业务能够恢复正常的能力。”

早在 2020 年 7 月，亚航就触发了被称为 PN17 的财务困境标准。而这正发生在其外部审计师指出公司存在重大不确定性，对其持续经营能力产生怀疑之后。

鉴于疫情的影响，马来西亚证券交易所为亚航提供了 18 个月的时间来解决这些问题。根据规定，被列为 PN17 的上市公司将被要求在 12 个月内提交规范化计划，否则将面临从证券交易所除名的风险。

由于停飞的影响，在过去的两年里，亚航一直在积极建设其数字业务和超级 App 业务。该公司已经进入了乘车服务、食品配送、美容电商等领域，且其金融科技部门 BigPay 也在去年提交了希望获得马来西亚数字银行执照的申请。

而在上周一，该公司宣布已经获得了马来西亚民航局（CAAM）的批准证书（COA），可以进行远程无人机飞行员培训。亚航表示，这一最新进展能够支持其即将开展的无人机试点项目，即利用自动无人机从亚航的电商平台运送货物。

亚航在 2021 年第三季度的净亏损为 8.87 亿马币（约合 2.1 亿美元），而其一年前为 8.5178 亿马币（约合 2 亿美元）。而除了疫情方面的影响，该集团也表示，净亏损也是由于公司在技术、人才和网络方面的投资，因为公司在持续扩大其超级 App 和航空货运部门的规模。

在截至 2021 年 9 月 30 日的九个月里，亚航的净亏损从 2020 年同期的 26.6 亿马币缩小到 22.3 亿马币，收入从 29.7 亿马币下降到 10.2 亿马币。