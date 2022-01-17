近日，全球特种材料公司伊士曼旗下汽车膜品牌威固（V-KOOL）发布黑科技重磅新品——威固V10X漆面保护膜（以下简称V10X）。该旗舰级新品是首个采用威固XTRA智能防御科技的产品，呈现了威固对汽车膜产品高端与科技的全新演绎，也展现了威固为更多高端车主提供更优质产品的一贯坚持。

XTRA智能防御科技源于伊士曼独有的Tetrashield 技术，以突破性的双X型分子交联结构，赋予产品在防污耐蚀、疏水自洁、光炫度、耐老化等方面更优秀的天生基因，是威固今年在漆面保护膜领域全新研发的核心技术。V10X，正因此项新技术和独特的分子结构而得名。

硬核登场，以技术创新实现更强的产品力

近年来，中国豪华车销量增速逆势上扬，消费市场亦呈现出明显的年轻化趋势。在见证中国新时代消费力崛起的同时，威固也不断强化技术迭代，以提供与之相匹配的新生代产品。

相较顶涂层使用单联分子结构的漆面保护膜产品，V10X通过威固独有的XTRA智能防御科技，创造性地使用了更稳固的分子交联结构，从底层结构实现漆面保护膜性能的全面升级，带给豪车强效保护。

XTRA智能防御科技的出现，奏响了单联汽车膜一统市场的终曲，也让威固再一次用科技成就更多车主的不凡之路。与V10相比，V10X在耐环境性能、疏水性、光炫度、耐老化等方面都有着20%以上的提升：

更防污耐蚀：双 X 型分子交联结构组成的复合菱网，可有效抵御脏污；

更疏水自洁：大接触角荷叶仿生技术，纳米疏水结构易于清洁；

更光炫胜新：致密层叠折射微光学结构，有效提升原厂车漆亮度；

更无惧老化：氧化反应高阻断机制，全面提升耐用性，质保长达 1 2 年。

领袖和跟风者的区别在于创新，威固坚持以创新性的XTRA智能防御科技赋能产品，突破自我桎梏；正如各具风范的威固车主坚持高端出行的诉求，追求不凡人生。突破精神与不凡态度在V10X汇聚一处，威固选择用 “Follow V 跟我上场” 的年度主题给予诠释，让不凡产品成为不凡精神的最好载体。

新锐环保，兼具防伪的可持续包装盒

不仅是产品力的全效提升，V10X亦是威固首款采用了伊士曼无膜化转移镀铝技术包装的产品，承载着威固对大自然的深深敬意。新颖且环保的包装盒上，金色与黑色碰撞融合，尽显尊贵简约。

该环保材料解决方案可帮助纸包装在保持炫丽的镭射金属效果的同时，实现无膜化和减重10%。在全球循环经济深入推行的大趋势下，伊士曼一直致力于通过创新减少材料浪费并保护地球，同时提供可持续的解决方案，提高全球人们的生活质量。

除此之外，该材料经特殊工艺工作，技术门槛较高，难以仿制，发挥了较好的防伪作用。

为世代加V，V10X于7V不凡门店惊艳首发

作为威固第一款使用XTRA智能防御科技和转移镀铝纸包装的漆面保护膜产品，V10X将首先在威固7V不凡门店亮相售卖，以精益求精的前沿产品和优质服务守护每一位车主的不凡与美好。

7V不凡门店是威固零售渠道授权门店体系中最高级别的门店，致力于为高端车主提供集汽车窗膜及漆面保护膜为一体的整体解决方案，并经由伊士曼7V Master of Master认证技师的精湛技艺，带去超越车主期待的服务体验和产品最终效果。V10X从提供精湛技艺和出众服务的最高等级门店开始销售，更凸显出其硬核、先进的属性。

自1993年进入中国市场以来，威固凭借二十多年来在高端汽车膜市场的技术积累和消费洞察，持续对自身产品进行系统性更新，从窗膜到防护膜，从单联汽车膜到如今双X型分子交联漆面保护膜，以不断升级的优质产品满足高端车主日益严苛的要求，赢得了许多车主信赖。新的一年，威固以XTRA智能防御科技和V10X站在了新的起点，引领更多威固车主走上不凡之路。