印尼风投机构 Alpha JWC Ventures 在于今日发布的一则声明中表示，基于当前全球投资者对印尼的不断关注以及当地科技行业快速发展的现状，该机构认为，至 2025 年，印尼有望至少再出现 10 家独角兽企业。而截至目前，印尼一共也仅有不到 10 家独角兽企业。

在过去一年中，Alpha JWC 收获了 4 家独角兽，其中包括一家新加坡二手车电商平台 Carro 和三家印尼企业——印尼咖啡连锁品牌 Kopi Kenangan、印尼先买后付平台 Kredivo 以及印尼线上股票投资交易平台 Ajaib（该公司表示自身也为东南亚最年轻的独角兽公司，仅花费 2 年半就达成这一目标）。而除此之外，Alpha JWC 也透露称，在其投资组合中尚有 14 家估值在 5 到 10 亿美元的 “soonicorns”（待独角兽企业）。

据悉，Alpha JWC 在 2021 年一共进行了 29 笔交易，涉及金额规模超 8000 万美元。Alpha JWC 称，在 2022 年，其目标是继续支持更多的优秀公司和优秀创始人。并且在其中，“2021 年里，我们看到金融科技和消费领域在该地区蓬勃发展···今年，我们相信这两个行业将继续增长，我们也将继续投资于这些行业，同时也会对其他科技和科技驱动的行业保持继续关注。”

去年 11 月时，Alpha JWC 曾宣布已对旗下第三只基金（FUND III）完成了 4.33 亿美元的超额认购。作为东南亚地区规模最大的面向早期阶段公司的风投基金，该机构在当时表示，Fund III 正着眼于印尼和东南亚地区蓬勃发展的技术生态，将会加倍提升对其中早期和增长期企业的投资力度。基于其 “soonicorns” 的潜力，“非常期待自身将为印尼政府在未来几年内孕育出 25 家印尼独角兽的目标作出重大贡献。”

当然，试图深入探寻印尼科技生态的风投机构并不仅仅只有 Alpha JWC 一家。去年末，包括 AC Ventures（印尼风投机构）和 Antler（新加坡风投机构）也均表示将继续看好印尼的科技生态发展，并纷纷加大对该地区的投入力度。

根据本栏目此前发布的内容，2021 年，印尼数字经济规模有望达到 700 亿美元，以近 40% 的份额在东南亚地区总数字经济规模中成为贡献最大的参与者。随着东南亚地区不断朝向其 “数字十年” 下的 1 万亿美元 GMV 目标前进，在越来越多参与者的加注下，不难预料印尼在数字化进程中也将会展示出更大的发展潜力。