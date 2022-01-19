近日，新锐护肤品牌「C 咖」完成由 SIG 领投的 B 轮融资，老股东顺为资本、不二资本、百丽消费基金跟投，光源资本担任独家财务顾问。本轮资金将主要用于「C 咖」产品线扩展和产品研发投入。

这是「C 咖」7 个月内完成的第三轮融资。自 2021 年 3 月正式运营以来，「C 咖」已先后在当年 6 月、9 月完成两轮融资。

目前，旗下明星产品 “C 咖清洁小罐膜” 位居天猫涂抹面膜类目 Top1、抖音面膜类目 Top1。

差异化切入千亿面膜市场，7个月完成三轮融资

在国内消费升级大背景下，消费者开始追求更安全、更健康和更高效的生活方式，以及更有针对性地护肤方式。

考虑到片装面膜会给皮肤带来压力，大包装涂抹面膜又存在二次污染、含防腐、不方便等问题，「C 咖」针对消费者面膜使用痛点，顺应消费升级趋势创新推出小规格面膜，可以针对不同部位的皮肤分区涂抹和护理。小罐膜同时也满足了消费者在出差、旅游等不同场景下的护肤需求。

与新锐护肤品牌大多选择以细分小品类爆款切入市场不同，「C 咖」主张 “在红海中寻找蓝海”，直接切入大品类市场。第三方数据显示，2020 年，面膜市场以近千亿级市场规模成为全国护肤市场中规模最大的单品市场，其中涂抹式面膜占比增长迅速，2021 年已占据面膜市场份额的近四成。

“见效快、频次高、价格亲民等特点使得面膜品类长期保持高增速。” 光源资本副总裁梁星玫在深入研究全球面膜消费行为后发现，世界范围内只有中日韩市场以片膜为主导，在欧美市场，涂抹式面膜则拥有更大市场占有量，但是由于涂抹式面膜在被引入国内市场时没有针对本地人群需求做出变化，导致其当前渗透率较低。“完成差异化创新后的小罐涂抹式面膜，会是面膜大红海赛道内的蓝海市场。”

在消费赛道市场趋冷的当下，「C 咖」成立不到一年就迅速完成三轮融资，顺为资本、不二资本和百丽消费基金等老股东的持续加注也证实了投资机构对小罐涂抹式面膜的看好。

“有料” 且 “有趣”，打造 “美妆届的特斯拉”

「C 咖」创始人光头肖（肖荣燊）认为，21-30 岁的年轻女性群体正逐渐成为消费面膜的主力军，她们不仅追求产品功效，也注重品牌背后的精神价值。光头肖指出：“一个好品牌，需要通过高品质的产品来同时满足消费者的功效需求和精神需求，在当下年轻一代消费者中，这一特质尤为凸显。”

「C 咖」一词来自于 C+，即 China+，公司希望用全世界最好的技术和原料，加上中国制造，让大众消费者也能平等地享受到世界级品质的产品。人，生而平等，美也一样。生活美而平等。就像特斯拉让消费者享受到革命性的电动汽车一样，「C 咖」也希望能提供革命性产品，并成为 “美妆届的特斯拉”。

光头肖曾任韩后集团 CEO、日本乐敦/曼秀雷敦中国品牌负责人，是消费品、电商、新零售领域连续创业者。为了将「C 咖」打造成能同时满足理性需求和感性需求的高标准大众护肤品，公司组建了 “有料+有趣” 的双核团队。由医学、微生物学、药学等多领域专家领衔的 “有料” 团队专注解决理性的功效需求；留学生、4A 广告人等组成的 “有趣” 团队专注解决感性的精神需求。

全渠道布局，推动品牌可持续性发展

在渠道方面，光头肖认为，过往新品牌通常利用单一渠道的流量红利来实现快速发展，但流量流量红利往往也存在着大量未知因素。过分依赖单一渠道容易造成品牌抗风险能力低，影响品牌持续发展。

因此，有别于过往新锐品牌专注线上渠道的布局，「C 咖」在品牌初期开始就接触线下渠道，通过全渠道布局推动品牌的可持续性发展。目前，「C 咖」已与 KKV、THECOLORIST 调色师、三福时尚等多个线下时尚零售品牌达成战略合作，现已上架超 6000 家门店，且门店数仍在快速增加中。光头肖表示 “在完整的链路上小步快跑更利于品牌的可持续性发展实现弯道超车。”

未来，C 咖计划向护肤主品类延展，逐步发展为全品类领先品牌，并打造多品牌矩阵。

SIG 合伙人任剑琼表示：“「C 咖」创始团队对渠道的深刻洞察、对消费者品类偏好的数据化管理、对功效储备及研发能力的布局，都体现出较高的起点和势能。「C 咖」优质的运营数字也证实了这一点。”

顺为资本执行董事张志坚表示：“顺为资本很荣幸能再次参与 C 咖的新一轮融资，这是我们在六个月内第二次投资「C 咖」。「C 咖」的创始人肖总是个坦诚、求真和独立思考的创业者，还很有韧性，是我们偏爱的连续创业者。我们坚信「C 咖」团队在肖总的带领下，能缔造一个百亿国货消费品集团公司。”

不二资本创始合伙人梁捷表示：“护肤品市场需要真正 ‘有料’ 的创新，‘C 咖小罐涂抹面膜’ 在 KKV 和 THECOLORIST 调色师店铺中的热销，证明了其产品具有强大的生命力。「C 咖」的团队对用户需求深度洞察，注重原材料的研发和创新，用 ‘有料’ 的产品来承载品牌的长期成长和价值。”

百丽消费基金表示：“我们看重「C 咖」团队的行业经验，特别是对产品的执着。我们期待未来团队在产品创新研发、品牌建设以及渠道拓展上能越做越好，成为新一代的中国优秀品牌公司。”

光源资本董事总经理李昊表示：“「C 咖」是 2021 年护肤赛道成长最亮眼的品牌之一，年初上线，以配方和工艺创新的小罐涂抹式面膜切入市场，在短短半年内快速完成了品牌从 0 到 1 的积累。面膜品类虽然易攻难守，但却具备需求确定性强、用户渗透率高、护肤品类内显效快等特性。我们认为在这一赛道中，在产品上有差异化创新、团队能力有结构性优势的公司会极具想象空间。我们很期待老肖携过往经验和跨界经历重回自己最擅长的领域再出发，也期待「C 咖」品牌在其长远战略指导下能有长足发展。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。