当身边的亲朋好友们纷纷开始变着花样集五福的时候，大家就知道，过年了！自从 2016 年支付宝推出 “集五福” 活动，如今已逐渐演变成了老少妇孺都喜闻乐见的新年俗，也印证了一句话 “五福来了就是年”。

据爆料，今年的 “集五福” 活动除了传统集福形式，还新增了福气店玩法，不仅可以抢福字贴，还有一些五福定制款周边，比如神奇物种口罩、蚂蚁森林的大熊猫、老虎等。但更吸睛好玩的，或许是下面这个，称得上 “集五福” 届天花板的神奇黑科技体验。

云宠宝 AR 沉浸式体验，一次温暖而闪耀的奇遇

作为一站式宠物生活服务平台的云宠宝，首次参加支付宝 “集五福”，其表现就令人眼前一亮：只要使用支付宝的 AR 扫码功能，对准云宠宝海报、商标等特定画面，如下图：

随即就会生成一副宛如立体贺卡的拟真场景：优美婉转的背景音乐中，鲜花摇曳、青草芳芳，仿佛真的有微风自屏幕而来，拂过脸庞；随即云宠宝主理人的国风 IP 形象携可爱喵星人翩翩而来，为用户送来最诚挚的新春祝福。动画结束后，用户即可点击抽福卡。你以为这就结束了？NONO，云宠宝还为铲屎官们准备了 “0 元宠爱新年礼”，只需为爱宠建档，就能免费尊享给主子全面体检的服务。

云宠宝以科技加持，为用户带来这场暖心的集福奇遇。整体场景跃然纸上，妙趣横生。不仅洋溢着温暖氛围，同时可爱的萌宠形象更是加分项，萌化众人。玩家们纷纷表示，即使领过了福，也要再扫 “亿” 遍！

创新的 AR 沉浸式体验，以交互性和构想为基本特征，在现实场景中植入可互动的趣味虚拟元素，将真实世界与虚拟世界 “无缝” 集成，以一种全新的 3D、可交互的方式呈现, 让创意自由翱翔于无限想象，带来丰富的视觉冲击和震撼体验。云宠宝的这波超值福利+超酷互动，不 “福” 不行！

云宠宝，一个为萌宠送 “福” 的平台

作为由众安保险孵化的一站式宠物生活服务平台，云宠宝横跨宠物医疗、健康、美容、寄养等业态。虽然成立不过半载，但秉承 “让宠物生活更美好” 的品牌初心，云宠宝不断蓄力向前：链接 8000 家宠物医院，服务超过 200 万宠物主；并陆续推出宠物洗美、宠物酒店、宠物商城等服务，覆盖全国近 150 座城市，创新高品质爱宠服务……

值得一提的是，配合此次支付宝 “集五福”，云宠宝也同步开启了 “洗香香、过福年” 新春 “宠” 爱活动，精选全国 800 家优质宠物洗美机构，带来超值洗美券、新春写真、17 项爱宠全面免费体检、限定爱宠福袋等厚礼，让爱宠们也沾福气、享福运，新年一展新气象。快上支付宝搜索 “云宠宝”，了解更多权益。2022，一起让宠物生活更美好！