新能源车已经加速到来，在过去的一年时间里，各大厂商，新造车势力不断推出新品。我们在这里做了一个盘点，集合了国内，海外等众多优秀车型，以此来感知这个智能出行时代的脉搏。

蔚来 ET5

蔚来 ET5 将是蔚来征战轿车范畴的新力作。2022 年，这款电动汽车将加入之前宣布的 ET7 ，成为蔚来汽车的第二款轿车产品。外观主打运动风格，采用了蔚来家族的 X-Bar 前脸造型，极富力量感的前舱盖筋线搭配贯通式侧导流口，使前部造型的侵略性十足，车顶上方形似瞭望塔的是超远距高精度激光雷达。配置方面也是相当丰富，包括正中间气襄、公路交通标志鉴别、危险驾驶提醒、360 度全景影像、转向车门警报系统、自动泊车入位、磁感应汽车后备箱、掩藏门拉手、10.2 英尺全液晶仪表盘、运动风坐椅、256 色车内氛围灯、转向辅助灯、车截空气净化机。



小鹏 G9

小鹏凭借其新发布的 G9 SUV 进入越野级别的激烈竞争。G9 是小鹏汽车的第四款电动汽车，将承当起小鹏攻城略地的新重任。

新款 SUV 将采用小鹏新的 X-EEA 3.0 架构，这是一个将硬件、软件和通信集成在一起的专有 EV 平台。G9 还能够在 30 分钟内接收 无线固件 (FOTA) 更新 。

新小鹏车型将采用新一代 XPower 3.0 动力总成系统，搭配国内首个 800V 量产 SiC 平台。因此，小鹏声称其 G9 SUV 将能够在 5 分钟内充 200 公里（124 英里）的续航里程，最高能效超过 95%。

极星 3

极星 Polestar 3 仍然是最神秘的电动汽车之一。从上图可以看出，沃尔沃集团子公司发布的唯一形象仍然是穿着迷彩的照片。

去年夏天，Polestar 透露它正在开发其第三款 EV，这是一款专门为美国市场制造和销售的 SUV，我们知道 Polestar 3 将在新一代 EV 架构上首次亮相由沃尔沃汽车集团从头开始设计，将围绕空气动力学电气性能建造。

此外，消费者还可以在他们的 Polestar 3 上期待高端、以安全为中心的自动驾驶功能。极星 3 搭载由科技公司 Luminar 提供的顶级 LiDAR 传感器以及 NVIDIA 中央处理器，为其高速自动辅助驾驶系统提供强力支持。

不幸的是，目前没有共享其他规格，但将在稍后公布。Polestar 3 预计将在 2022 年某个时候投入生产。

日产 Ariya

日产凭借其早前推出的电动车 LEAF 成为电动汽车生产的早期代表者，尽管从那时起它并没有做太多的创新。然而，它是加入联合国支持的 “零排放竞赛” 活动的全球汽车制造商之一，该活动旨在到 “2030 年代初” 实现 100% 电动化。新的旅程从 Ariya 跨界车开始。

日产汽车最初于 2020 年夏天亮相，通过原型测试分享了其首款电动 SUV 的进展情况。去年秋天，Ariya 正式在美国推出，开始预订时建议零售价为 46,000 美元（不含税和其他费用）。

它将有四种装饰型号，每种都有一个 87 kWh 的电池，其中三个是 FWD。估计续航里程为 265-300 英里。

大众 ID.5

ID.5 是大众汽车集团及其 ID 系列全电动汽车的最新产品。这家德国汽车制造商的 ID.3 和 ID.4 电动汽车在全球范围内取得了巨大成功，并希望加快其所有品牌的电气化战略。

去年夏天，在慕尼黑的 IAA 车展之前，我们看到了其 ID.5 GTX 的 “接近量产” 版本的预览。然而，大众汽车在去年 11 月分享了 ID.5 和 ID.5 GTX 的更多细节，包括汽车制造商专有 MEB 平台上的单 RWD 和双电机 AWD 版本。

大众尚未确认任何版本的 ID.5 的确切续航里程或价格，但它应该会在定价消息发布后抵达英国和欧盟，并于 2022 年初开始销售。

现代 IONIQ5

IONIQ5 是现代旗下全新纯电动 IONIQ 子品牌下的首款电动汽车，也是首个在集团全新 E-GMP 平台上首次亮相的电动汽车。IONIQ5 的部分吸引力在于其宽大的车身和长轴距，使其拥有同类产品中最大的内部空间，超过了 Mach-E 和大众 ID.4。

它还充满了酷炫的技术，例如 AR 平视显示器、高级 ADAS 和 V2L 功能。这意味着它可以在露营时为您的设备供电，甚至可以为其他电动汽车充电。其长续航两驱车型在 WLTP 工况下续航里程可达 480 公里，官方表示电量从 10% 充到 80% 仅需 18 分钟。

宝马 iX xDrive50

iNext 演变成了我们今天看到的豪华跨界车 iX，它的起始建议零售价为 82,300 美元，它不仅是宝马的纯电动车旗舰，也集合了宝马最前沿的量产技术。iX 是宝马 X 系列迎来的首款四驱纯电动车型。较为入门的 xDrive 40 最大功率为 326 马力，峰值扭矩 630 牛·米，电池容量为 76.6kWh，WLTP 续航里程 425km，官方百公里加速成绩为 6.1 秒。动力更强的 xDrive 50，最大功率 523 马力，电池容量为 111.5kWh，WLTP 续航成绩最高可达 630km，百公里加速时间为 4.6 秒。

凯迪拉克 Lyriq

凯迪拉克 Lyriq 将成为该品牌首款首次亮相的电动汽车，并将搭载通用汽车的 BEV3 平台——这是其母公司到 2023 年发布 20 款新电动汽车的战略的一部分。

自 2020 年 8 月正式亮相以来，我们已经了解（并报道了）很多关于 Lyriq 的信息，包括它的三英尺显示器、平视 AR 显示器和旨在与特斯拉的 UX 竞争的信息娱乐系统。

在去年 8 月的产品发布之后，我们了解到凯迪拉克 Lyriq 的起价也将略低于 6 万美元，价格为 58,795 美元。结果，Lyriq 仅用了 19 分钟就被抢购一空。正如我们预计在 2022 年交付的那样，凯迪拉克最近分享了其最新原型的镜头，然后才进入全面生产。

Rivian R1S

Rivian R1S 是其旗舰 R1T 的 SUV 版本，这是首款上市的全电动皮卡。它具有许多与 R1T Electrek 年度车型相同的独特功能，但内部空间更大。

R1S 的初始发布版最近于 12 月底开始交付，但 2022 年将推出两款成本较低的 SUV 车型。其中包括 Adventure 和 Explore 套件，每款都提供 EPA 估计的 316 英里续航里程，对于这种大小和体积的电动汽车来说还不错。

交付时间将根据您在 R1S 上选择的装饰和附加组件而有所不同，但预计 2022 年会在道路上看到更多。

起亚 EV6

这款电动汽车将是 2022 年在 E-GMP 平台上推出的第三款电动汽车，代表起亚向全电动产品阵容转变的开始。起亚 EV6 和 EV6 GT-line 均提供 77.4kWh 电池组的长续航版和 58kWh 电池组的标准续航版，并提供四驱版和两驱版。

与现代的同类产品非常相似，起亚 EV6 得到了一些好评，并且一开始就有需求。起亚最近分享说，这款电动汽车将于 2022 年上市，续航里程可达 310 英里。顶配 EV6 GT 仅提供长续航四驱版本，最大功率 585 马力，峰值扭矩 740 牛·米，0-100 公里/小时加速时间仅 3.5s，最高时速 260 公里/小时，此外新车还将配备专属电子限滑差速器。