过去一年中，先买后付（BNPL）的足迹在世界范围内留下了足够深刻的印记。就东南亚而言，我们既见证了当地消费群体对先买后付服务搜索兴趣呈现出的高达 16 倍的增幅，并且那些置身其中的如 hoolah 和 Atome 的参与者们也在不断受到外界和资本市场的青睐。随着这一领域空间的进一步扩张，今年，我们依然有望见证这种火热趋势继续得以延续。

动点出海获悉，菲律宾先买后付平台 BillEase 已于近日宣布获得了一笔 1100 万美元的 B 轮融资。这笔融资由 BurdaPrincipal Investments 领投，MDI Ventures、Centauri、Tamaz Georgadze 等参投。

据了解，融资后，BillEase 所获得的总股权融资规模达到 1500 万美元。BillEase 称，这笔融资将被用于进行团队规模、用户基础以及产品方面的扩张。

BillEase 由金融科技企业 First Digital Finance Corporation 运营，于 2017 年推出。BillEase 为商家提供可定制的分期付款计划选项。例如，后者可以为小额购买交易设置 10 到 30 天的还款期限，或者为大额交易设置四期分期/按月付款的方式。但 BillEase 也强调，与当地其他先买后付平台不同的是，通过 BillEase，用户能够为自身建立相应的信用记录。

据介绍，BillEase 的目标群体是菲律宾的新兴中产阶级，并且尤其是那些初入职场的 Z 世代和千禧一代群体。然而，BillEase 指出，其 80% 的用户在当地信用系统中处于一片空白的状态。因此，BillEase 会通过电信数据、网络数据以及行为数据点等另类数据来构建用户的信用模型。

作为结果，BillEase 指出，基于其信用模型，平台可以即时批准 90% 以上的贷款申请，并且能够提供相较于其他 BNPL 贷款平台的 7% 到 12% 的更低的利率（3.5% 左右）。

目前，BillEase 已被 500 多家商业机构所支持，包括 Lazada、 Kimstore 以及菲律宾航空。此外， 其先买后付服务也接入了 Xendit、Paynamics、2C2P、Dragonpay、BUX 等支付平台，而用户也可以通过数字钱包、银行转账、直接借记、登记银行账户或在 7-11 等实体店进行柜台支付的方式进行还款。

值得一提的是，除 BillEase 外，在菲律宾的先买后付领域中也尚有着诸如 Plentina、Tendopay、Cashalo、GCash（当地数字支付巨头，正计划推出先买后付服务）等选手在当地提供先买后付服务。

现阶段，在菲律宾超 1 亿的人口规模中，使用信用卡的群体仅不到 5%。不过，随着该地区金融科技企业的不断入局，信贷服务也正开始逐渐被更多菲律宾消费者所接触。