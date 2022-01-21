动点出海获悉，马来西亚 B2B 电商平台 Dropee 于近日宣布，已完成一笔 700 万美元的 A 轮融资。本轮融资由回归投资者 Vynn Capital 领投，新加入投资者 HCL Capital、Resolution Ventures、LKF Capital 以及现有投资者 Brama One Ventures 等参投。

针对这笔资金的用途，Dropee 称，将会以此继续努力在当地中小微企业中推广数字化解决方案，使其能够进一步降低运营成本并获得更多的金融支持。此外，该公司也表示，过去一年中，Dropee 在信贷金融产品组合方面的发展取得了相当的成功，因此也预计在接下来的一年内同区域性银行和非银行金融机构等战略合作伙伴展开更多的合作，从而为批发商和零售商客户群体提供更丰富的金融产品服务。

成立于 2017 年的 Dropee 起初为一家专注于快销零售商品的 B2B 电商平台。但随着该公司的不断发展，目前，Dropee 也开拓出了其电商 SaaS 方面的业务以及如上文中所提到的营运资金借贷服务——客户不仅可以从 Dropee 进行商品采购，同时也能够经由其 SaaS 服务对自身的整个销售过程进行数字化管理。针对这家 B2B 电商及电商 SaaS 平台的独特经营模式，有媒体将其称之为马来西亚版的 “1688”+“Shopify”。

据介绍，Dropee 现已成为东南亚发展最快的 B2B 平台之一，有超 8 万家中小微企业在其平台上进行了相关采购活动，平台每年的交易额超 1 亿美元，市场覆盖马来西亚、新加坡和印尼地区。

Dropee 的上一轮融资发生在 2020 年 7 月，该公司在当时筹集了 130 万美元。其 35 万美元种子轮融资则是在 2019 年 1 月时完成。值得一提的是，该公司也曾入选过 YC 的 W20 冬令营项目。