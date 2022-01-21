近日，在浙江数字金融科技联合会的指导下，由蚂蚁集团牵头编写的《交互式风控反欺诈实施指南》团体标准，全票通过了标准立项评审会评议，成为国内反欺诈领域首个立项的交互式风控（即 “主动式风控”）标准。

近年来，为了进一步推动标准化体系的先进性和创新性发展，国家各级部门多次颁布各类法律法规和行政管理办法，鼓励社会团体、企业积极参与团标建设；通过调动市场力量、提升标准化体系建设的活力，促进形成 “强制性标准守底线、推荐性标准保基本、行业标准补遗漏、团体标准搞创新” 的整体格局。

2018 年 1 月正式实施的新修订《标准化法》中，首次明确了团体标准的法律地位。区别于更加强调普适性、“划定底线” 的国家标准和行业标准，团体标准往往是推动技术创新发展的重要途径，需要牵头单位或企业基于技术积累和实践应用积极发现新问题、提出新方案。

此次通过立项的《交互式风控反欺诈实施指南》主要面向的是反电信网络诈骗命题。在数字化转型的背景下，信息倒卖、信贷欺诈、电信诈骗危害进一步扩大，每年为社会带来的经济损失超过千亿。作为反欺诈的最后一道防线，金融支付环节的欺诈风险控制对于用户资金安全保障的意义重大。

传统的金融风控方式以被动风控为主，对于伪卡欺诈、失窃卡欺诈、账户盗用等场景下非本人、非法操作风险有一定的防范作用，而在面对用户因受欺诈而自主转账的风险时，在风控的时效性、防范力度等方面存在补足。受欺诈用户还可能在金融系统拦截支付后，转为前往其他渠道支付，造成损失。

而交互式风控采用主动的风险拦截策略，通过事前教育提醒，事中多种深度交互劝阻唤醒，事后交易止付等系列手段，建立支付平台与用户的双向沟通方式，在实现风险教育、劝诫的同时，引导用户主动识别和处置风险；从而有效提高了反欺诈风险防控中的工作效率和风险识别率。

为了有效地实施交互式风控，在与骗子赛跑的过程中，人工智能发挥着重要的作用。如何在有限的时间内有效地完成多轮人机交互？既要给出合理的风险判定逻辑和理据，又要防范误导性信息，保障风控结果的稳定性，并且兼顾风控全流程中的隐私安全保护。这些都需要制定行之有效的、基于可信 AI 技术的实践标准。

此次标准的立项建设将有助于推动科技反诈命题的创新性研究，也是可信 AI 技术发展的有效实践。据了解，该标准预计将在 2023 年初完成制定和发布的相关工作。