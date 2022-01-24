新能源车已经加速到来，在过去的一年时间里，各大厂商，新造车势力不断推出新品。我们在这里做了一个盘点，集合了国内，海外等众多优秀车型，以此来感知这个智能出行时代的脉搏。

比亚迪汉

比亚迪汉搭载的比亚迪自主研发生产的刀片电池，其放电倍率大幅提升，电池体积比能量密度提升 50%，空间利用率达到 60%，相比传统电池包提升了 50%。首批国产量产 5G 速联车型、双频定位导航技术、图书馆级的 NVH、DiLink 4.0(5G) 等等亮点都是让比亚迪汉成为自主品牌冲击高端最成功车型之一的必要条件。比亚迪汉已经连续 5 个月夺得中大型轿车市场 TOP3，全年销量更是突破了 11 万，成为了中国首个在中大型车细分市场上销量破 10 万的车型。其中仅纯电车型比亚迪汉 EV，销量就连续 2 月单月破万，再度刷新中大型纯电轿车的销量记录。

Canoo 生活方式创新汽车

与榜单中的其他一些汽车制造商相比， Canoo 可能不是家喻户晓的名字，但考虑到其专有技术和独特的设计，它可能有一天会成为家喻户晓的名字。随着多款电动汽车的面世，这家独特的公司计划到 2023 年，Lifestyle Vehicle 将成为该公司的第一款车型。

Lifestyle Vehicle 做为该公司推出的第一款电动汽车，可以追溯到 EVelozcity 的初创时期，具备新人气质。Canoo 将其 Lifestyle Vehicle 描述为 “车轮上的阁楼”，这是有充分理由的。内部空间为 188 立方英尺，可容纳 2 至 7 人，周围环绕着全景玻璃和供驾驶员使用的街景前窗。

Fisker Ocean

亨利克·菲斯克 (Henrik Fisker) 以他的名字命名的电动汽车公司在其旗舰 Ocean SUV 上做到了极致。Ocean 的第一次迭代于 2019 年宣布，其中包括 Fisker 正在考虑的一系列其他概念。

去年 10 月，当 Fisker 宣布与制造巨头 Magna International 达成生产电动汽车的协议时，海洋 Ocean 车型真正开始成为现实。在 2021 年洛杉矶车展上首次亮相后，我们能够近距离观察 Ocean，并了解它的三个价位段和独特技术，例如 Ocean Extreme 车顶上的太阳能面板。Ocean 电动汽车计划于 2022 年 11 月到货。Fisker 还将在世界各地开设六个体验中心。其中第一个将于 2022 年初在洛杉矶和慕尼黑开业，而其他项目预计将于 2022 年下半年在纽约、哥本哈根、迈阿密和伦敦开业。

福特 Ford F-150 Lightning

动力方面，福特 Ford F-150 Lightning 搭载了最大功率 570 马力、峰值扭矩 1024 牛·米的双电系统，标配四驱系统。提供两种电池组，最长续航时间分别为 370 公里和 482 公里。最大载荷 907kg，最大拖曳能力 4536kg，0-96km/h 加速时间约 4 秒。内饰方面，最抢眼的是 15.5 英寸中控屏，内置福特 SYNC 4A 系统，支持 CarPlay 和 Android Auto，可以实现语音控制、导航、电量显示等。新车还将配备 12 英寸仪表盘，可自定义界面，显示车辆运行情况。

福特 F-150 Lightning 有望成为 2022 年乃至 2023 年最受欢迎的电动汽车，以此类推。因需求量的不断增长，福特汽车再度提高了福特 F-150 Lightning 纯电皮卡的产能，并宣布从每年计划生产 8 万辆提升到 15 万辆。早在抵达美国经销商前，该车型就已经收获了近 20 万份预订。福特公司表示，消费者对皮卡的强劲需求是增加产量计划的主要原因。

Genesis GV60

Genesis 是另一个发誓要实现全电动化的汽车品牌，到 2025 年将结束所有新的燃油车型。为了帮助在 2022 年开始其新的电动汽车过渡，GV60 是 Genesis 的首款专用 EV 车型，它将搭载现代汽车集团的 E-GMP 平台。

这款跨界多功能车 (CUV) 将采用 Genesis 闻名的豪华内饰，并配有独特的水晶球中心控制装置。GV60 将提供三种动力系统：单电机 2WD、标准 AWD 和 Performance AWD，并配备 “增压模式”，可立即提高 GV60 的最大输出性能，使驾驶更加运动化。

GV60 上还没有 EPA 里程数据，但估计续航从 280 英里开始，然后是 AWD 的 249 和 229 英里——全部来自 77.4 kWh 电池组。我们知道 GV60 将配备电池调节、多输入充电系统、车辆到负载 (V2L) 和即插即充支付技术。Genesis 尚未公布 GV60 的定价，但该公司已表示该电动汽车计划于 2022 年春季上市。

悍马 GMC Hummer EV 皮卡

新一代悍马采用通用全新的纯电架构打造，已在美国本土准备投产交付。据悉，悍马全新纯电 SUV 在美国官网上的预订价格区间为 79,995 美元至 105,595 美元（约合人民币 51.78 万元至 68.35 万元）。对于通用来说，其巨大耗油车系列的电气化版本是一种巨大的改变。

动力上，新车搭载了三台电机组，其中总输出功率为 619kW（842PS），峰值扭矩 15592N·m（变态级参数），可在 3.5 秒内完成 0-100km/h 的加速。虽然新悍马最实惠的版本要到 2024 年才会推出，但客户可以期待在 2022 年和 2023 年推出更昂贵和更豪华的版本。

Lucid Air（Pure）

在性能，效率和设计相关的关键领域，Lucid Air 为电动汽车和豪华轿车设定了新的行业基准。“ Lucid Motors 致力于改善电动汽车，并通过这样做，推动整个行业朝着可持续交通的方向加速发展。开发世界上最先进的电动汽车的这种不懈努力的目标是，通过可持续的零排放交通使全人类受益，同时也将新客户吸引到电动汽车领域。” Lucid Motors 首席执行官兼首席技术官 Peter Rawlinson 说。“借助 Lucid Air，我们为整个行业创造了一种全新汽车，它展示了通过将电动汽车技术和性能的边界推向新水平而可能实现的进步。”

在双电机全轮驱动架构中，Lucid Air 拥有高达 1,080 马力的动力，迄今为止，它是唯一能够在 10 秒内达到百公里加速的电动轿车。Lucid Air 能一次充电即可达到 EPA 估计的最大 517 英里续航里程。（Lucid Air）是世界上最节能的豪华车，在 Windshear 先进的滚动式风洞中完成测试，验证阻力系数为 0.21。

Mazda MX-30

全新的马自达 MX-30，这是该公司的第一款全电动汽车。MX-30 是一款时尚，多功能的 SUV，旨在满足欧洲环保人士对电动汽车（EV）日益增长的需求。

新型 MX-30 配备了马自达的新型电驱动技术 e-Skyactiv1。前轮驱动动力总成将 107kW（145PS）交流同步电动机与 35.5kWh 锂离子电池结合在一起，为新款 SUV 带来了大约 200km 的续驶里程。虽然续航里程不高，但是购买成本异常划算。

从 LCA（生命周期评估）的角度出发，可以在使客户放心的行驶范围和 CO 2 排放之间实现最佳平衡，可以使用 DC 快速充电在大约 40 分钟内将系统电池充电至 80％。MX-30 的 Skyactiv-Vehicle 架构经过特别量身定制，可补充车辆固有的平稳全电动驾驶性能。结合新型 SUV 全面的 i-Activsense 安全系统，它为客户提供了独特的安静，无缝驾驶体验。

Mercedes-Benz EQE

内饰方面，Mercedes-Benz EQE 新车采用了类似 EQS 的平板中控台设计，在一整块巨型玻璃屏幕下集成了三块全液晶显示屏，包括主驾仪表盘、中控显示屏、副驾显示屏、两侧的科幻空出风口，以及全触控按键布局，使得内饰整体呈现出未来派的科幻色彩。

动力电池方面，奔驰 EQE 将配备总容量为 100 千瓦时的锂离子电池组，最大续航里程为 600 公里。此外，车辆配备的车载充电器可以在 20 分钟内充满 80% 的电量。日前有消息称，奔驰 EQE 未来将在中国生产，启动时间可能从 2022 年开始。

Toyota bZ4X

量产版本的 bZ4X 是丰田第一款完全作为 BEV 开发的车型。这也是第一款基于该公司新的 BEV 专用平台制造的汽车。基于 e-TNGA 理念，这是由斯巴鲁和丰田共同开发的。将电池单元作为底盘的一个组成部分，在车辆地板下方，这提供了低重心、出色的前后重量平衡和高车身刚度的基本优势，以实现出色的安全性、乘坐和操控性。

bZ4X 是一款宽敞、舒适的 SUV，配备全新的全轮驱动系统，可提供一流的越野操控性和性能，每个车轴都有独立的电动机。其简洁、时尚和强大的外观设计体现了其先进的纯电动汽车品质和 SUV 地位，并首次推出了全新的品牌定义 “锤头” 正面造型，传达了汽车的强悍姿态。

充满电的电池，预计续航里程超过 450 公里（视版本而定，具体数据待确认）。bZ4X 还将提供先进的技术功能，包括太阳能电池板车顶以帮助在驾驶或停车时为电池充电，以及具有全新改进的主动安全和驾驶员辅助系统的第三代 Toyota Safety Sense。