12 月 2-4 日，BEYOND 国际科技创新博览会于澳门威尼斯人酒店重磅举行。作为 2021 年度亚太地区最具影响力的科技博览会之一，本次大会邀请到了众多行业专家学者与意见领袖畅谈创新未来。

大会同期举办多场主题论坛，涵盖元宇宙、绿色经济、智慧医疗、人工智能等多个领域，为企业、产品、资本和产业提供全方位融合互动的平台，促进亚太地区甚至全球科技创新行业的发展。人工智能创新论坛是 BEYOND EXPO 大会的重点活动之一。澳大利亚悉尼科技大学副校长，人工智能领域杰出教授，世界人工智能联合会 2024 大会候任主席张成奇先生从产业互联网和数字化转型、人工智能和产业互联网的关系、智能产业互联网的形态三个角度出发发表演讲。

以下为澳大利亚悉尼科技大学副校长张成奇先生演讲部分节选内容：

“在数字经济当中，数据是重要的生产要素，要有数据、网络和技术。现在我们主要看服务互联网和产业互联网的关系。服务互联网主要是以人为主，而互联网我们强调的是以物为主，强调人机协同。服务互联网的数据不需要我们特意去采集，数据会根据大家的社交网络交易、信息运行轨迹、财务管理等等自动收集，但是产业互联网不同，产业互联网的数据是通过机器自动去收集。因此搜集数据就变成产业互联网的一个瓶颈问题。

从信息技术方面，两者都要用到信息技术升级，所以我们就要用到人工智能技术。互联网已经对人类生活产生了巨大的影响，产业互联网对提高生产力也会产生巨大的影响，但是目前还有很长的路要走。“互联网实际是个基础设施，有了这个基础设施，我们的才能谈人工智能。“

在认知里，大家都在担心人工智能能不能真正替代人，从目前来说思维替代人这个难度还是非常之大，因为在认知领域里还没有解决这个问题。下一步的发展，应该不局限于单独一个领域，什么人脸识别车牌识别等等。下一步的发展，我认为人工智能的技术一定要附着在某一个载体上，这就是我今天要讲的智能产业、互联网产业、互联网智能化非常的弱。我认为在之后的 3~5 年，人工智能要找到一个复杂载体。产业互联网是载体之一，在整个产业互联网的链上，我们怎么把人工智能技术浮上去，让人工智能成为下一个发展的热点。

产业互联网如何赋能

张成奇先生首先提出了个体智能这个概念，个体智能主要发源于自动化，半智能化以及全智能化。如果机器人不动，你的操作对象在动，这个只能叫自动化，还不能叫智能化。什么是叫智能化？就是操作对象不动，工件不动，但是机器在动，这就叫智能机器人。例如人机合作的机器人，各有各的能力，这个叫个体智能，那么什么叫群体智能？群体智能就是智能互联协同工作，每个个体智能有它功能，但是把他们连到一起以后，他们互相合作，互相制约来提高效率，那么这个叫群体智能。

产业智能互联网是什么样子？智能产业互联网，就是把产业互联网这个载体加上人工智能。认知系统可以为产业互联网的数据分析、预测、推荐来进行赋能。那么行为系统要为产业的自动化赋能，这就属于行为智能。第三类智能在产业互联网以后就叫智能产业互联网，将我们的三类智能都通过产业互联网的载体，体现他们的智能。那么这就是智能产业互联网。

随后张成奇先生解释如何将产业互联网赋能。“第一步是数据采集，没有数据采集就没有产业互联网。所以传感器是非常重要的。然而现在国内在传感器方面还有很大的差距，要么是收集数据不准，要么是寿命不够长，要么就价钱太贵，所以国内在传感器方面还有很多路要走，但是产业互联网离开传感器是寸步难行的。很多的感知智能就能够发挥作用，把这些智能附到某一个点上，就能提高它的数据收集质量和成本，让每一个业务都能用到不同的智能算法。

归纳起来就是说，下一步人工智能发展，不管感知认知还是行为，要找个载体附进去，那么这个载体也智能了，你的人工智能也发展了。

最后张成奇先生总结到，“首先下一步人工智能发展尽量找载体，我认为产业互联网数字化转型，元宇宙这个正是一个热门。如果大家想考虑，那么就找载体把人工智能赋予进去。第二件事情是我希望把资本拉进来，和我一起做大学的科研成果转化。”