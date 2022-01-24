近日，DNA 数据存储生物科技公司密码子（全称 “密码子（杭州）科技有限公司”）完成数千万元 Pre-A 轮融资。本轮融资由凯泰资本和磐霖资本联合领投，王道资本和中关村创业大街资本跟投。本轮融资将用于端到端自动化 DNA 存储设备的开发。

密码子成立于 2021 年，是国内第一家专注于 DNA 数据存储技术开发的初创公司。公司创始团队来自 MIT，在合成生物学、半导体材料与器件、数据科学与人工智能等领域有多年的知识积累和技术沉淀。团队基于对合成生物学与数据存储的深入理解，挖掘信息技术与合成生物学底层逻辑的交叉点，开发了新型的 DNA 数据存储技术。通过特有的编码算法将各种类型的数据（包括文字、图片、声音等）转化为 DNA 序列，并进行存储与读取。

大数据时代下，数据以 PB 级规模计量并呈指数增长趋势，数据的流失率高和管理低效等问题日益严峻，特别是访问频次低但占比极高的 “冷数据” 存储需求尤为强烈。而现有的数据存储技术则存在存储时间短、存储容量有限、成本极高等缺陷。如何去 “降本增量” 将是数据存储领域得以有效修正并长足发展的关键，也是满足并带动存储需求持续增长的核心。

由于 DNA 具有高存储密度、高稳定性等突出优势，具有保存时间久、维护成本低等特点，直击现有数据存储痛点。密码子创始团队开创性利用合成生物学方法对数据写入进行颠覆式创新，开发了新型的 DNA 存储技术并率先应用于冷数据存储领域，以期一步步突破并解决当下数据存储的诸多问题。

实际上，DNA 数据存储技术尚属 “新物种”，此前，仅从理论到概念验证，该创新技术就已经历了半个多世纪。近年来，得益于 DNA 合成、测序领域的飞速发展，DNA 数据存储技术也相应地飞速进展到商业化阶段。这也是密码子团队创新性开发 DNA 技术的 “天时地利”。

目前，密码子团队的 DNA 存储技术可行性已初步得到验证，正在专注于开发端到端的自动化 DNA 存储设备。

磐霖资本投资团队认为：DNA 数据存储技术是一个将文字图片声音等数据人工合成为 DNA 存储介质的过程，这其中涉及合成生物学、数据智能、IT 技术、化学材料等多个学科领域，其各个分支技术均在飞速突破；特别是 “数据存储+合成生物学” 的优化使得 DNA 数据存储技术的关键得以攻克。当下是 DNA 数据存储商业化落地的前夜，投资正当时。

密码子创始人、CEO 张璐帅表示：“DNA 作为生命遗传信息的载体已经经过了自然的选择，现在是时候我们利用它服务于数据大爆炸时代海量数据存储。DNA 数据存储是一个典型的交叉学科领域的问题，它需要创始团队立足于产业链的各个节点，同时从不同的学科角度系统性地看待一系列问题，从而找到独特的解决方法。

磐霖资本创始主管合伙人李宇辉表示：“数据存储需求呈爆发态势，具有交叉学科背景的密码子团队基于对数据存储+合成生物学的深入理解，很好地开发出了针对数据存储痛点的新型存储技术，是对现有存储技术的有力补充，甚至替代，是冷数据存储最具潜力的新型存储方式。很高兴，磐霖能支持到这样的团队。同时，DNA 存储技术是基于生物技术和数据智能所叠加的创新应用。对于此类项目的挖掘和理解，是磐霖这样聚焦于生物科技和数据智能应用两大交叉投资背景的 VC 的强项，我们非常看好密码子后续的爆发力。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。