2021 年 7 月至 12 月，星河动力（北京）空间科技有限公司（简称 “星河动力航天”）完成总额 12.7 亿元 B 及 B+轮融资。本轮融资由东方富海和华强资本领投，中航航融、中军金投、安徽江南建投、成都新经济基金、中天汇富、云鼎资本、天宏投资、麦秋创投、合信方册、九颂和泽、天穹璇玑、致道资本、太仓泓利、海阳睿明、仰望星空、灿烂星空以及老股东梅花新势能基金、元航资本等跟投。

本轮融资将用于加快中大型可重复使用液氧/煤油运载火箭 “智神星一号” 的研发及相关基础设施建设。

星河动力航天是国内商业运载火箭领域企业，是国内第一家实现火箭连续入轨发射成功的民营公司，也是国内第一家进入 500km 太阳同步轨道、第一家实现一箭多星商业发射的民营公司。该公司面向商业航天市场，致力于新一代低成本、高可靠商业运载火箭的创新研发及产业化，为行业用户提供更加灵活、快捷和经济的航天发射服务，解决商业航天产业发射成本高、频次低的瓶颈问题。

在小型商业运载火箭方面，所研制的谷神星一号是国内最具性价比的小型商业运载火箭，也是国内第一型实现商业闭环的民营火箭，目前已为商业客户完成共计 6 颗商业卫星的入轨发射服务，率先迈入了商业发射交付的新阶段。

在中大型商业运载火箭方面，公司于 2018 年末启动了 “智神星一号” 可重复使用液氧/煤油运载火箭的立项研制，该型火箭低轨运载能力不小于 5 吨，拓展捆绑构型低轨运力可达 14 吨，设计重复使用次数 50 次，目前该型号研制进展顺利，结构系统、电气系统、动力系统相关产品已经投产，主发动机完成全系统总装后试车在即，计划于 2023 年实施入轨首飞。

东方富海合伙人黄国强表示：“东方富海从 2019 年开始关注商业航天赛道，做了大量行业研究，陆续走访了一些企业和专家，我们发现在众多初创火箭企业中，星河动力的里程碑节点与最初规划一致，成立 2 年即完成固体火箭首飞，液体火箭路线成熟且能更快实现商业化，团队技术扎实、严谨务实，行业客户的评价也极高，我们坚定看好星河动力的发展未来。中国商业航天的发展时间虽短，有巨大挑战，但在国家政策大力支持下，以星河动力为代表的商业航天企业奋起拼搏，我国的商业航天发展一定会有美好的未来。”

华强资本总经理陈玉表示：“华强资本这一轮投资星河动力已经是第三轮领投了，我们 2019 年第一次投资星河动力时，见面五分钟我们决定投资星河动力，这五分钟我就看出几个创始人的格局和认知非常高，战略定位准确清晰，组织建设能力强。在投资上，华强资本坚持趋势投资和价值投资，我们非常看好航天赛道，中国商业航天市场未来会有非常大的发展空间。未来，华强资本会继续关注航天赛道，与有格局、有情怀、有梦想的航天人携手为中国航天事业做出贡献。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。