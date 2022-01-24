马来西亚当局于近日推出了其《2022-2026 年金融行业蓝图》，并于此阐述了马来西亚央行对当地金融行业未来五年间的发展愿景。

根据本次发布的文件，推进金融业的数字化发展成为了蓝图的五大战略目标之一。这其中包括发展面向未来的关键数字基础设施，让数字金融服务环境变得更加充满活力，加强网络安全的应变能力以及支持更多技术手段进入监管和监督环节。

其他战略目标则包括为马来西亚的经济转型提供资金支持，提高家庭和企业的金融福利，为金融系统准确定位以促进有序过渡到更为绿色的经济环境，以及通过伊斯兰金融（Islamic finance）的思想领导力推进基于价值的金融发展。

央行行长 Nor Shamsiah Yunus 在周一的 “2022 MyFintech 周” 演讲中表示，这些举措会让金融业更加灵活和充满韧性，从而让马来西亚实现更好向下一个发展阶段过渡的愿景。

据悉，央行为这一蓝图设定的关键里程碑包括：人均电子支付的复合年增长率高于 15%，保险/伊斯兰保险渗透率达到 4.8% 至 5.0%（对 GDP 占比），更快、更便宜、更方便的跨境支付。

马来西亚央行称，该蓝图还立足于促进市场活力和支持可持续发展目标，并继续关注其货币和金融稳定任务。

值得一提的是，去年 9 月时，我栏目曾指出，马来西亚国家银行（BNM）和新加坡金融管理局（MAS）曾宣布，计划分阶段打通两国间的官方快捷支付系统。两家央行在一份联合声明中表示，DuitNow-PayNow 项目的第一阶段将于 2022 年四季度启动。

而在实现其第一阶段目标后，BNM 和 MAS 也将逐步深化 DuitNow-PayNow 项目的联系，从而实现更丰富的功能，让更多参与者加入其中。同时，二者也指出，后续也将就整合如分布式账本技术解决方案等创新功能的可行性展开探讨，从而提升参与银行在支付清算和结算方面的效率水平。

另一方面，在去年 12 月，马来西亚证券监管机构证券事务监察委员会（Securities Commission，SC）已于当时宣布了对该国 SPAC 框架的修订结果，希望进一步丰富该国融资渠道，继以推动马来西亚资本市场的发展。据悉，新规已于今年 1 月 1 日起正式实施。

SC 主席 Datuk Syed Zaid Albar 表示，SC 重新评估了 SPAC 框架，以确保它仍具有相关性并同时能够激励到对于 SPAC 上市与交易的兴趣，从而为发行人提供一个更为广阔的资本市场准入途径。