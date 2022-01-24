以下内容来自 Sensor Tower：

2021 年，全球手游市场的收入并未因为疫情缓解而回落。与此同时，中国手游企业在海外继续开疆辟土，成绩较 2020 年更为瞩目。

Sensor Tower 数据显示，2021 年共 42 款中国手游在海外市场的收入超过 1 亿美元，在 2020 年的基础上进一步增加 5 款。

出海收入 Top 30 手游产品在 App Store 和 Google Play 的总收入达到 115 亿美元，较 2020 年 92.4 亿美元增长 24%，是 2019 年的 1.8 倍。

2021 年 9 月，米哈游《原神》在上市 1 周年之际，移动端海外收入达到 2.3 亿美元，打破该游戏在 2020 年 10 月创下的出海手游月收入纪录。

美国市场为 Top 30 手游贡献了 36 亿美元的收入，相较 2020 年增长 53%，取代日本，成为中国手游最大的出海市场。

2021 年出海收入 Top 30 榜单

在积极将中华文化推广至海外市场的同时，米哈游《原神》也登上出海手游年收入冠军宝座。

得益于出色的运营实力，上市 6 年的 IGG《王国纪元》收入保持稳步增长，2021 年海外收入相较 2020 年提升 56%。

三七互娱《Puzzles & Survival》凭借独具创意的 “三消+SLG” 玩法，在最大化潜在市场的同时，寻得长线稳定的商业化路径，是为数不多成功入围榜单的新游。

牢踞国内手游畅销榜头部的灵犀互娱《三国志·战略版》先后登陆中国港澳台、韩国和日本市场，并跻身榜单第 14 名。

榜单之外，海外收入超过 1 亿美元的产品还包括博乐科技《Jackpot World™》、三七互娱《云上城之歌》、创酷互动《Be The King》、腾讯《王者荣耀》海外版、悠星网络《碧蓝航线》、朝夕光年《RO 仙境传说：新世代的诞生》、友塔网络《The Grand Mafia》、Yalla Group《Yalla Ludo》、梦加网络《苏丹的游戏》、米哈游《崩坏 3》、莉莉丝《Warpath》，以及乐易网络《West Game》。

热门出海市场

2021 年，全球手游玩家在 App Store 和 Google Play 的支出达到 885 亿美元，相较 2020 年增长 11.2%。

其中，美国玩家的付费达到 254 亿美元，是中国以外最大的移动游戏市场。随着中国手游厂商出海进程的加深，榜单中 30 款手游产品全年在美国市场吸金超过 36 亿美元，相较 2020 年大幅增长 53%。对比美国市场的规模，我们相信这一数字仍具有广阔的增长空间。

在竞争激烈的日本市场，中国手游同样取得傲人的成绩。2021 年，《原神》、《荒野行动》、《放置少女》、《偶像梦幻祭!!Music》、《黑道风云》和《Puzzles & Survival》共 6 款产品进入日本手游全年畅销榜 Top 20，比 2020 年增加了 2 款。来自日本市场的收入相应增长 10%，是中国手游出海的第 2 大市场。

在腾讯《PUBG Mobile》、沐瞳科技《无尽对决》等竞技游戏的带动下，土耳其手游市场年收入超过 6 亿美元，同比增长 70%。Top 30 出海手游在当地的收入则大幅增长 140%，使得土耳其成为第 7 大出海市场。