Sensor Tower 商店情报平台发布了 2021 年 12 月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下。

12 月出海手游收入榜

米哈游《原神》移动端海外收入超过 9600 万美元，蝉联出海手游收入榜榜首。值得留意的是，随着 1 月 4 日云堇等角色在 2.4 版本中发布，《原神》将中华文化瑰宝传扬至海外的同时，收入也再次迎来一波峰值。

得益于第 11 赛季在 12 月中旬上线，《使命召唤手游》本期收入环比增长 15.4%，回归收入榜前三。2019 年 10 月上市以来，这款由腾讯天美工作室和动视暴雪联合推出的手游大作在海外的总收入已突破 13 亿美元。

自 2020 年底上市以来，三七互娱《Puzzles & Survival》收入稳步增长，在日服周年庆和圣诞活动的带动下，于 12 月 24 日创下日流水新高。本期该游戏收入环比增长 10%，稳居榜单第 6 名。

元旦新年作为日本最重要的节日，在游戏内举办促销活动，对收入的提升效果尤其显著。本期灵犀互娱《三国志·战略版》和乐元素《偶像梦幻祭!! Music》均在辞旧迎新之际刷新日流水纪录，月收入分别环比增长 9.7% 和 27.5%。

虽然尚未登陆日韩市场，友塔游戏旗下黑道题材 SLG 手游《The Grand Mafia》本期收入环比增长 8%，再创新高。

12 月出海手游收入增长榜

《高能手办团》英文版《Figure Fantasy》于 11 月下旬登陆欧美市场，12 月该游戏收入增幅超过 500 万美元，位列增长榜第 3 名。目前这款独具创意的二次元手游已完成海外重点市场布局，本期来自美国的收入占海外总收入的 28.7%，韩国和日本分别占 22% 和 17%，东南亚市场占比约 8.6%。

网易旗下 SLG 新游《The Lord of the Rings: War》12 月收入环比增长 49%，位列增长榜第 7 名，出海手游收入榜第 33 名。凭借《指环王》IP 的强大号召力，以及网易手游的研发实力，该游戏正成为又一款享誉海外的 IP 改编手游大作。

圣诞节期间，《战双帕弥什》在日本市场举办了周年庆活动和 NieR 联动，本期海外收入环比增长 118%，位列增长榜第 8 名。

柠檬微趣旗下合成手游《Merge County》于 11 月底在海外上市，本期进入收入增长排行榜第 17 名。合成手游一直是海外的长青品类，《Merge County》同时采用欧美经典的城镇模拟主题，玩家可通过合并城镇中的物品直观感受到升级的成就感。目前该游戏收入正处于快速上升通道，有望成为又一款成功出海的合成手游。

12 月出海手游下载榜

腾讯《PUBG Mobile》以将近 1200 万次下载，蝉联榜首。

Adaric Music 音乐手游《Piano Fire》下载量激增至 1000 万次，空降榜单第 2 名。

上期入围榜单的美妆休闲手游《Makeup Master》下载量增长 91.5%，跻身榜单第 3 名。

首次入围榜单的产品为 flowerplasn 休闲游戏《2048 Cube Winner》。