近日，高性能智能音频与先进光学解决方案提供商聚芯微电子宣布完成数亿元 D 轮融资，本轮融资由五源资本领投，字节跳动、聚华传新跟投，华业天成、源码资本等老股东亦持续加码。募集资金将用于加速各产品线的产品迭代和商业化落地，提升团队人才密度以及新产品和市场方向拓展。

聚芯微电子成立于 2016 年，是一家拥有独立自主知识产权的创新型芯片设计公司，总部位于武汉光谷未来科技城，在上海、深圳、苏州和欧洲设立有子公司和研发中心。核心团队多来自于欧美知名芯片设计公司，拥有领先的技术创新能力和丰富的产业化经验。公司定位智能感知领域，目前拥有智能音频、3D 视觉、光学传感和触觉感知等多条产品线布局，并获得多家一线智能手机和互联网厂商联合战略投资。

2021 年是聚芯微电子蓬勃发展的一年，智能音频功放产品实现大规模量产，已服务于全球上亿消费者；触觉反馈芯片研发落地并逐步完善整体解决方案；高性能 iToF 图像传感器顺利发布匹配支付级人脸识别、3D 建模、物流检测等应用场景；采用 3D 堆栈技术的高分辨 dToF 图像传感器完成研发，有望助力元宇宙世代下的 AR/XR 感知；先进光学传感器产品系列进入量产状态， 3 合 1 环境光/接近光传感器市场推广顺利，后续聚芯还将为行业带来诸如 OLED 屏下色温检测、多光谱感知、精准测距等一系列光学解决方案，进一步拓展视觉感知的边际。

聚芯微电子创始人兼 CEO 刘德珩表示：“聚芯将进一步吸引业界顶尖人才，增强人才密度，坚持多产品线发展，推进听觉、视觉、触觉等多感知领域的产品研发与商业化落地，为客户提供差异化价值，为行业发展贡献力量。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。