近日，工业品电商平台易买工品完成数千万美元 C 轮融资，由 Anchor Equity Partners 领投，博润资本、高榕资本、启明创投、顺为资本、经纬创投、干嘉伟等新老股东跟投，高鹄资本担任本轮融资的独家财务顾问。

自成立以来，易买工品始终致力于为海量小企业提供长尾现货供应链服务，迅速在长三角区域渗透和扩张，保持了 200% 以上的销售额年化增长，毛利率在过去半年内接近翻倍。客户长期留存率（36 个月或更长）超过 50% 并持续翘尾提升，金额年化留存率近 200%。

工业自动化是典型的离散制造型产业，生产过程高度定制化、产品高度非标化、上游零部件和下游客户高度分散化，且生产往往是非计划性的，工厂接到订单到交付的周期短，采购周期更是常常被压缩至数周。这样复杂的供应链背景下，备货 SKU 数、现货率和现金流形成了 “不可能三角”，很难实现低成本满足非标离散的采购需求。

易买工品从上线之初就致力于通过数据和系统的能力解决这一不可能三角，提高行业效率。经过数年打磨，易买工品建立了基于数据和算法的快速周转备货体系，以高于行业 5-10 倍库存周转速度，实现了 110 万种可售 SKU，80% 的现货率，95% 的准时发货率。为客户打造了更好的采购体验。此外，易买工品还在上游持续突破，拥有了自己的非标机械零件加工厂，并在越来越多的品类拥有自有品牌。2021 年，易买工品中心仓正式升级为 AGV 自动化仓库，拣货效率提升了 3 倍，发货准确率提升了一倍。能够更好的实现零散订单履约的准确率和及时率。

易买工品 CEO 朱洪涛表示：“中国是制造业大国，理应有更先进的服务制造业的零售品牌。我们希望有机会能够为占中国制造业 90% 的小企业提供更好的工业品零售服务，我们也希望能够为大量有服务意识的上游供应商提供面向小企业的数字化渠道和履约能力，共同致力于让小企业买工业品更容易、更便宜、更方便。”

本轮领投方 Anchor Equity Partners 董事总经理王梦之表示：“易买工品管理团队深耕行业多年，拥有丰富的行业专知和卓越的执行能力。公司通过数据驱动的科学运营方式，有效整合优化供应链，提供一站式的便捷采购体验和全面的现货供应，大幅提高了小企业的采购效率、降低其各环节成本。我们很高兴可以同公司携手促进行业的发展，推动中国制造业小企业的降本增效。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。