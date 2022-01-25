智能机器人发展日新月异，在 2021 年 12 月 4 日 BEYOND Expo 举办期间，BEYOND 组委会联合微软加速器倾力打造 “机器人论坛”。机器人论坛邀请到了梅卡曼德机器人、优艾智合、一造科技、英汉思机器人、南大电子、星速机器人、杭州申昊科技等行业顶尖企业及嘉宾出席，共同参与此次机器人论坛。论坛就智能机器人技术突破、机器人赋能产业挑战、未来机器人产业发展趋势，以及服务型机器人商业演化模式等开展了深入探讨。

会上，优艾智合创始人兼 CEO 张朝辉以 “智能制造如何去实现全周期的数据链的闭环” 为题，分享了从一个移动集成的角度来出发，来去帮助智能工厂来去做这种变化。

首先，张朝辉给大家带来了关于智能工厂里整体的定义和发展过程。他提到，大家都在提什么叫工业 4.0，中国制造 2025，但智慧工厂的整个变化是有他的固定的发展周期的，从他的物质流打通，再到数据流打通，再到决策流打通。其实在中国 90% 的企业物质流都还没有被打通，然后 99% 的企业数据流都还没有被打通，甚至极少数的企业他的决策流被打通。所以过去大家都把精力投放在 AI 等技术里了，事实上我们有大量的基础设施，需要我们在这个阶段很多从事机器人的行业来帮助他实现基础设施的构建和打通。

张朝辉认为，现在智能工厂所存在的大量的问题，就是从物质流到信息流整体的离散和断点。我们看到智能工厂点从他的原料仓到线边仓到产线，从产业到产线，从产业到成品仓，完整的流通里边都存在着大量的不闭环。而我们所要做的是通过移动机器人来把他的闭环做打通。我们推出了一系列的环节，从线边，叉车到成品仓，从成品仓取料，然后再到整个的物流环节，因此优艾智合在这个过程中推出了 6 个系列的移动机器人，从 O 系列的复合机器人，再到 C 系列的顶升机器人，L 系列的配合输送，以及在料箱环节和无动力版本的 AT 系列，以及我们做的叉车环节，我们通过 6 个系列的移动机器人，基本上可以实现从整个来讲物质流的闭环。

优艾智合其实做了很多的应用，张朝辉主要讲解在过去实现一些完整的整场实施能力。第一，做了整场实施能力，在一个 PCB 厂实行到 80 多台机器人，从线边到产线，从产业到产线，从产业到成品仓，完整的他的站板到输出的环节，这是非常整体物流规划的过程。第二，在电子行业的电子厂里，优艾智合实现了单一产值 150 台动态的调度和规划，这背后就是优艾智合机器人规划的实施路径。坦白说在过去很长时间里边，几乎没有公司能够做到在一个单一厂站里，一个工厂里边部署 100 多台。这个时间我们突然看到了，在离散制造过程中，他真正可以帮助我们的客户实现物质流和数据流的打通。

第三，也是在一个汽配厂应该是全球最大的汽配，优艾智合去做到多机型的混合的协同和调度，从料箱单元做出库，再到滚筒单元从线边到站点，再通过叉车的再从机械手做分解，分解完之后入库，叉车搬走。6 款机器人在过程中不断的协同和调度，实现了在过程中稳定，连续的输送他的产能和规划。

第四，其实优艾智合一直在提供的就是机器人的高标准要求。目前为止，优艾智合应该是国内唯一一家国产的机器人厂商推进到半导体前端，也在 FOUP 里做搬运的环节。优艾智合机器人的稳定性和可靠性都是被实际验证下来的，做到了 Class1 的洁净度最高要求车间，CE&SEMI S2 认证，整体在这过程中里边做到了最高标准的移动机器人的要求。

优艾智合除了现在在智能工厂里边，还所做的一些事情，同样也推了一些多行业的应用。今年在展会上，在微软加速器的展台优艾智合展示了基于数据机房做巡检和运维的，目前来讲在很多运营商，包括银行以及在大型的数据中心都在使用。

张朝辉最后表示，优艾智合也做了一些电力作业，在配电室和配电房，真正帮助客户实现他的数字化和智能化的升级。目前为止，一共累计实施了超过 150 多个项目，目前优艾智合对行业里边所做的长期承诺 100 多个项目没有一个项目烂尾，应该是业内为数不多的，真正的站在这里对客户说我们做长期承诺。优艾智合在过去 4 年多的时间，得到很多投资机构认可，也都在帮助我们实现真正的产业的落地，希望跟大家一起共创你，我，机器人和谐共生的世界。