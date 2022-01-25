近日，骨科智能诊疗公司博志生物宣布完成千万级美元 A 轮融资。本轮融资由红杉中国领投，数坤科技，奇绩创坛、HKX 基金等老股东继续加持。据透露，该公司正式开启 Pre-B 轮融资，计划于第一季度完成。

本轮资金将主要用于加速智能骨科机器人及载药植入物等产品矩阵的科研转化，全力推进数个三类医疗器械产品的临床试验及国内外注册、快速提升市场渗透率并建立全国营销渠道，早日为中国广大骨科患者、尤其是老年骨科患者带来更优的治疗方案。

博志生物成立于 2018 年，总部位于中国香港，立志于通过数字化和药械结合的创新技术帮助人类预防及治疗骨骼系统疾病。公司的愿景是让每一位老人拥有健康快乐的骨骼，通过骨科 “脑、眼、手、械” 一体化产品矩阵，实现骨科诊疗与防治的智能化转型升级。博志正处于高速发展阶段，公司完成了数字化骨科诊疗一体机的研发注册，并开启了完整产品矩阵的临床试验和全球注册，包括全球首个骨科诊疗一体机、智能力控骨科机器人、载药骨植入物及预防性筛查产品。

博志生物 CEO 马驰博士表示：“感谢红杉中国和老股东等众多头部专业投资机构对博志生物的认可，也特别感谢博志发展过程中 HKX 基金李泽湘教授给予的产业化指导。在三十年科研实践的基础上，博志生物找到临床痛点并开发数字化技术，这一点也得到了梁智仁院士等众多前辈的肯定。未来几年，公司将继续坚定以客户为中心的创新文化，坚持访问临床一线，以骨骼数字化技术为基础，重构骨科医疗市场，让医生更有信心与我们一同携手守护大众健康，让每一位老人拥有健康骨骼。”

红杉中国董事总经理徐强表示：“ 红杉中国一直致力于帮助创新型医疗器械企业快速成长，骨科诊疗也是我们重点布局的领域之一。随着精准医疗、3D 打印、人工智能等技术的发展，骨科数字化、智能化浪潮已经掀起，我们非常认可博志生物的研发实力、挖掘并解决临床痛点的能力，也期待公司能够在此浪潮中达成更多创新成就，造福更多骨科患者。”

数坤科技创始人、CEO 马春娥表示：“博志生物布局骨科数字化赛道非常具有战略眼光，博志帮助骨科医生诊疗更趋精准化、定制化和疗效最优化，大大降低术后并发症的发生概率。影像诊断、手术流程的全面智能化是医疗行业的大势所趋，期待未来博志不断努力和创新，加快推动骨科行业数字化升级，一同为人类骨骼健康、医疗健康事业高质量发展作出更多贡献。”

奇绩创坛合伙人毛圣博表示：“我们非常看好骨科数字化这个大方向，也看好博志生物具有深厚科研积淀又充满活力的团队。博志生物成功研发了世界领先的骨质量检测系统，把传统检测准确率大幅度提高，目前也已经和香港玛丽医院、北京协和医院等几十家医院开展合作，数字化骨科诊疗一体机已完成了近万例病人的临床使用，验证了快速商业化落地的可行性。”

HKX 基金联合创始人陈冠华教授表示：“HKX 由学校生态为起点，帮助有潜力的校友团队和顶尖的科研团队从香港高校走向广阔的内地市场，我们非常看好香港大学医学教授及博士创立的博志生物。博志生物团队具有卓越的国际化视野和执行力，作为香港医疗科技生态中的骨科智能创新实践者，始终致力于在诊断治疗全流程中助力医疗升级。相信博志生物能够不断进行科技创新，共建大湾区医疗科技生态体系，提供创新性的诊疗设备及医用材料来满足人口老龄化背景下的医疗所需。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。