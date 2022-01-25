同心医疗宣布已于近日完成数亿人民币 D+轮融资，本轮融资由中金启德、人保资本、弘晖基金和老股东领道资本共同领投，现有股东红杉中国、清池资本、厚新健投等继续追加投资，京铭资本、国铸资本等共同参与。本轮融资资金将用于加速同心医疗自主研发的，基于全磁悬浮技术路线的植入式心室辅助装置 CH-VAD 在中国的商业化进程，助推中国心室辅助装置（简称 “VAD”）疗法的建立与完善；同时，也将进一步用于同心医疗的海外临床布局。

同心医疗创始人陈琛博士表示：“2022 年是同心医疗的市场化元年。作为全球 VAD 技术的突破者，我们有信心更有责任把这一先进技术应用到更多终末期心衰患者身上，以实现公司的全球化战略目标。感谢众多业内顶尖投资者的一路陪伴和信任，相信我们的共同努力能够帮助全球范围内更多的患者 ‘重燃生命之火’。”

中金启德基金负责人梁荧女士表示：“我国严重心衰患者人群基数大，治疗手段缺乏，VAD 为维持严重心衰患者的生命和改善生活质量带来希望。同心医疗汇聚了一批海内外拥有资深经验和国际视野的人工心脏专家团队，凭借其核心产品 CH-VAD®在关键性能指标上的国际领先水平，同心医疗已成为行业技术发展的标杆；依靠在 VAD 领域的深厚积累、对行业发展的深度认知和成功的中国临床经验，同心医疗将在国内 VAD 商业化方面起到引领作用。中金启德将持续支持公司的商业化进程，特别是海外业务的拓展，造福更多的终末期心衰患者。”

人保资本股权公司投资部负责人舒琬婷女士认为：“心衰作为心血管最后的战场，将诞生多个百亿甚至千亿级的赛道。目前，我国 VAD 市场仍处蓝海，有望迎来爆发式增长，中国的人工心脏时代已经来临。人保资本对同心医疗的未来表示充满信心，同心医疗拥有顶尖专家团队，掌握 VAD 领域前沿技术，CH-VAD®产品代表了中国乃至全球领先的技术水平，将开启我国心衰治疗的新时代。未来，人保资本将发挥保险资源独特优势，与公司共同探讨创新型保险产品的设计，为公司未来发展提供全方位支持，让 VAD 造福更多的人民，为我国高端医疗器械行业的发展注入新动能，以科技创新助力人民健康美好生活。”

领道资本创始合伙人陈锐先生表示：“非常高兴看到我们自己的 “中国心” 获得国家药品监督管理局批准进入商业化，除了 “取得中国和美国多项专利”，且 “更小”、“更优” 并 “具有重要的社会效益”。同心医疗的团队经过十多年的坚持和不懈，走到了世界创新最前沿，“In China For Global” 这样的产品具有真正巨大的临床需要，给数以千万计的心衰患者带来重回健康生活的曙光。我们非常荣幸能共同伴随一个伟大企业的诞生和成长。”

老股东代表红杉中国董事总经理曹弋博先生表示：“同心医疗的左心室辅助装置在红杉投资后如愿拿到国内上市许可，希望这个具备全球领先性的产品能够为更多国内严重心衰患者延续生命并提供更好的生活质量。随着真实世界的使用，期待产品全磁悬浮，流道优化等领先技术能进一步被观察到转化为长期安全性获益，体现出和其他在研产品相比的清晰优势。也希望公司能顺利推动海外业务拓展，解锁更大的全球市场，让产品能够造福更多有需要的人。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。