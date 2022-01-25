动点出海获悉，印度人力资源技术平台 Darwinbox 已于近日宣布完成一轮 7200 万美元规模的 D 轮融资。融资后，该公司的估值将突破 10 亿美元。并以此成为印度今年以来继 LEADMamaearth 之后的第三家新晋独角兽企业。

据了解，Technology Crossover Ventures（TCV）领投了 Darwinbox 本次的融资，现有投资者 Salesforce Ventures、红杉印度、Lightspeed India、Endiya Partners、3One4Capital、JGDEV 以及 SCB 10X 等参投。目前，Darwinbox 所获得的融资总额已达到 1.1 亿美元。

Darwinbox 在一份新闻稿中表示，这笔新的资金将被用于推动其产品研发和客户开发方面的进展，并同时扩大公司在南亚、东南亚和 MENA 地区的业务规模。此外，该公司也指出，其平台有望在今年内进入美国市场。

Darwinbox 由 Chaitanya Peddi、Jayant Paleti 和 Rohit Chennamaneni 于 2015 年创立，是一个基于云端的综合人力资源技术平台。Darwinbox 称，通过其平台，客户可以可以在人员招聘、工资管理、员工行为管理、员工分析等方面满足几乎一切人力资源方面的需求。而 Darwinbox 也进一步表示，其平台是继 SAP 和 Oracle 之后的全球第三大基于 SaaS 模式的人力资源科技公司。根据其网站介绍，Darwinbox 的平台已为 650 多家企业和 90 多个行业中的 150 多万名员工提供了服务。

去年期间，共有超 40 家印度企业步入了独角兽行列（其总数目前已达到 83 家），而这一数字在 2020 年时仅为 11 家。有媒体表示，印度的独角兽热潮仍将会在今年继续，其新晋独角兽的数量有望达到 75 家之多。值得一提的是，2018 年时，印度媒体 Inc42 曾预计到 2025 年印度将拥有 100 家独角兽企业。目前来看，这一数字很可能在今年上半年期间就能达成。

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