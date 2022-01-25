今天是农历腊月廿三，也就是北方的小年，南方小年则比北方小年晚一天。小年是中国传统节日，也被称为 “祀灶日”，通常被视为 “忙年” 的开始，表达了人们辞旧迎新、迎祥纳福的美好愿望。

小年一到，意味着春节的序曲正式奏响，各地民众以丰富多彩的习俗迎接新春的到来。在互联网高速发展的今天，我们也可以看到一些数字化时代新颖的庆祝方式。

比如领先的科技巨头 Google 每年都会以发布新春 Doodle 的方式迎接农历新年。这些 Doodle 往往以生肖为主题，有的结合中国传统艺术，有的讲述中国神话故事。让我们一起来看看近几年 Google 发布的新春 Doodle 吧。

2021

2021 年的牛年新春 Doodle 结合了中国传统民间艺术舞狮。舞狮不仅是一种传统的新年庆祝方式，也有着祈求好运与财富的美好寓意。此外，这款 Doodle 中的 “Google” 字样也由极具中国特色的灯笼表现。Google 也通过这款 Doodle 的文字介绍，表达了希望人们在新的一年里都 “像牛一样强壮” 的美好愿望。

2020

2020 年鼠年 Doodle 的创作灵感来源于老鼠赢得了十二生肖排位赛，通过将十二生肖动物按排位顺序首尾相连的方式，致敬了这场比赛。梅花常被民间作为传春报喜的吉祥象征，在这款 Doodle 中字母 “O” 由一朵梅花代替，金色老鼠身上也布满梅花花纹。

2019

2019 猪年新春 Doodle 将传统的剪纸和皮影戏元素融合在一起，致敬源远流长，清新隽永的中国文化。为庆祝新年，Google 还以皮影艺术为灵感创造了一个 AI 小游戏 Shadow Art，用户使用手势尝试形成中国十二生肖中的十二种动物之一，成功后 Shadow Art 将播放相匹配的动画短片。目前该游戏在 Experiments with Google 上进行展示。

2018

2018 年的正月初一正值平昌冬奥会举办期间，于是 Google 给这一年 Doodle 主人公，一只可爱的小狗安排了一场平昌之旅，它正坐在滑雪缆车上欣赏平昌美丽的雪景和绚烂的烟花。

2017

2017 年的鸡年 Doodle 采用了大量的红色，红色在中国传统文化中往往被视为好运的象征，人们相信红色可以驱除厄运和野兽。Google 还在文字介绍部分从 “红色” 的寓意拓展到了年兽的故事。

Doodle 已经成为 Google 的一个重要特征，成为大家在节日中的另一份期待。以上这些代表春节的新春 Doodle 你最喜欢哪一个呢?