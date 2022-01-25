近日，基于流程挖掘的企业级数字化运营平台——熵评科技宣布获得数千万元人民币规模的天使轮融资，本轮投资由朗玛峰创投独家领投。

熵评科技旨在打造真正适用于中国 IT 环境的流程挖掘平台，目前已完成 ProXVerse 平台的基础研发，相比赛道内其他产品拥有技术架构的代际优势，实时性强、数据建模方式快速灵活、对国产 IT 环境支持更佳、核心技术完全国产化等优势；已获得汽车、能源、建工、金融行业客户关注和青睐。

朗玛峰创投表示：“我们和熵评科技首次接触就决定投资并在不到一个月内即完成了整个交易。首先是流程挖掘及执行管理是企业数字化运营 DigtalOps 的基座，流程数据价值极大亟待开采释放，是一个拥有巨大想象空间的赛道。同时团队对方向和场景的选择极为精准，具有罕见的对于赛道广泛而深刻的理解。在构建 ProXVerse 数字流程平台体现出了赛道领先的技术架构能力和敏捷高效的产品研发能力；团队配置完整，具备深刻的行业 Know-How 和扎根中国积累多年的超大型客户服务经验。我们相信熵评科技在此赛道能够快速建立落地优势和客户口碑。企业服务赛道是朗玛峰创投布局的重点，已投出包括奇安信、安恒信息、同辉信息、云创数据、第四范式、云智慧等知名案例。我们也将在多维度全力支持熵评科技的快速发展。”

本轮融资完成后，熵评科技将进一步扩充研发团队，进一步完善 ProXVerse 平台，构建成为企业数字化运营 DigitalOps 的基座型平台，同时深耕行业、场景，不断提升标杆客户的产品效果。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。