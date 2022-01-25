2022 年 1 月 25 日 19：00，创·新极竞 ROG 2022 新品发布会，ROG 全系笔记本新品正式发布。

最强性能二合一轻薄本 ROG 幻 X 的加入，意味着 ROG 对全能本更加完善的产品布局，包括二合一形态 ROG 幻 X、13 英寸最强翻转本 ROG 幻 13，潮玩全能本 ROG 幻 14、及大屏全能本 ROG 幻 15 和 ROG 幻 16，ROG 为用户带来全矩阵式的产品选择。游戏本方面，ROG 枪神 6、ROG 魔霸 6 系列硬件规格全面升级，为玩家解锁 2K 游戏新视界。旗舰机皇 ROG 冰刃 6 双屏搭载 ROG 星云原画屏，打造标杆级 Mini LED 屏体验。全系新品更支持 “双显三模” 显卡切换，兼顾性能与续航需求。

最强性能二合一轻薄本 ROG 幻 X

ROG 幻 X 堪称目前性能最强的二合一轻薄本，至高搭载英特尔 12 代酷睿 i9-12900H 处理器及 NVIDIA GeForce RTX 3050Ti 显卡，同时配置 1TB PCIe 4.0 高速 SSD 及 16GB LPDDR5 5200MHz 内存，而 13 英寸的机身依旧保持轻约 1.2kg，薄约 12.9mm 的小巧身姿。

二合一形态设计让 ROG 幻 X 除了传统的笔电模式外，在卸下磁吸键盘后，还可化身平板，满足触控游戏、手写手绘等应用，无损连接搭载 GeForce RTX 3080 笔记本电脑 GPU 的 XG Mobile 显卡拓展坞后，还能进行更复杂的专业创作，或者连接游戏手柄将幻 X 打造为游戏主机。这些多场景的全能应用也得益于幻 X 所搭载的高素质全能屏，其采用 16：10 黄金比例，拥有 120Hz 高刷新率，100% sRGB 色域，支持 Adaptive Sync 并通过潘通色彩认证。

除幻 X 外，ROG 幻系列的明星产品在今年同样迎来全能升级。ROG 幻 13 搭载新平台硬件，ROG 幻 14 采用 3A 平台，加持升级版 AniMe Matrix™光显矩阵屏，ROG 幻 15、ROG 幻 16 实力进化，全能体验更全面。

业界领先显示规范 ROG星云原画屏

ROG 冰刃 6 双屏搭载 ROG 星云原画屏，采用 Mini-LED 背光面板，具备 512 分区调光，能够达到 1100 尼特峰值亮度。具有 5400Hz 高频 PWM 调光，同时内置独家星云原画屏专用芯片，AI 算法通过大量视频和图像训练，可降低 25% 光晕效应，屏幕支持 Adaptive Sync，能够消除画面撕裂问题。这款 2560×1600 分辨率的面板还拥有 165Hz 刷新率，同时通过 VESA DisplayHDR 1000 认证，对比度为 100000:1，支持杜比视界，无论游戏娱乐、观影追剧或是日常使用都将带来前所未有的视觉体验。

2022 新款 ROG 幻 14 及 ROG 幻 16 则搭载 ROG 星云屏，该屏幕分辨率为 2560×1600，屏幕比例为 16:10，支持 165Hz 刷新率（幻 14 为 120Hz）、3ms 的疾速响应时间、500 尼特亮度，同时覆盖 100% DCI-P3 色域，支持 Adaptive Sync 技术，通过 Pantone 色彩认证并支持杜比视界 HDR。 星云屏还通过德国莱茵 TÜV 无频闪低蓝光认证。

性能新标杆，支持 “双显三核” 显卡切换

ROG 2022 全系笔记本新品搭载新平台硬件，性能实力全面突破。游戏本 ROG 枪神 6 系列配置 Intel 12 代酷睿+NVIDIA 30 系显卡，ROG 魔霸 6 系列则配置 AMD 锐龙 6000 系处理器+ NVIDIA 30 系显卡，不同选择满足玩家多样体验需求。旗舰机皇游戏本 ROG 冰刃 6 双屏则至高配置 AMD 锐龙 9 6980HX 超频版处理器和的 RTX 3080 Ti 笔记本电脑 GPU，为用户带来巅峰性能使用。全能本中，ROG 幻 13、幻 15 升级搭载 AMD 锐龙 6000 系处理器+NVIDIA 光追显卡，ROG 幻 16 升级 Intel 12 代酷睿+至高 RTX 3080Ti 笔记本电脑 GPU，幻 14 首次搭载 3A 平台，带来全新性能体验。

除了处理器和显卡的升级外，全系笔记本新品还标配 DDR5 4800MHz 内存和 PCIe4.0 高速 SSD，使用体验更为流畅。ROG 枪神 6、ROG 魔霸 6 系列为玩家解锁 150W 满功耗 RTX3070Ti 和 140W 满功耗 RTX3060，ROG 冰刃 6 双屏搭载的 RTX 3080Ti 为 165W 高功耗设计。此外全系新品还支持 “双显三模” 显卡切换，为用户在性能和续航使用上带来全新选择方案。

“双显三模” 既独显、集显，拥有独显输出模式、混合输出模式及集显模式三种模式。独显输出模式下能够让独显将图像帧直接输出到屏幕，充分发挥 GPU 的性能；混合输出模式则能够自动平衡性能和续航；集显模式则完全屏蔽独显，能够大幅延长续航时间，配合新品标配的大电池及 PD 快充设计，能够满足更长时间的差旅需求。幻 13 及幻 X 则因为支持连接 XG Mobile 显卡拓展坞，更升级为 “三显三模” 显卡切换。

创新极竞，是创造新的极限，也是创新不渝的追求。从产品设计到技术升级，ROG 不断突破自我，在 2022 年伊始为用户和市场带来了完备的笔记本产品矩阵，再次拉高用户的体验阈值。目前幻 X、枪神 6 系列及幻 16 已在电商平台同步开启预约，其他强悍产品也将陆续上线，敬请期待。