据上海交通公众号消息，1 月 24 日上午，上海市交通执法部门联合公安交警部门，集中约谈了 “滴滴货运”“货拉拉”“快狗” 三家网络货运平台。

会上，市交通执法部门对近年来涉及网络货运平台的违法行为进行了通报。2019 年以来，利用网络货运平台擅自从事非法货运立案数共 186 件。去年相关立案数达 67 件（大部分案件所使用的平台为货拉拉、滴滴货运或者快狗，占到案件数量的近 60%），较 2020 年同期有大幅攀升。

三家网络货运平台就执法部门提出的通报和相关问题进行了回应，承诺接下来会加强线下人员及车辆的资质审核，并通过第三方实体部门做好审验工作。在承托货品合规化监管方面，除了做好驾驶员的线下培训工作之外，还会优化线上推送信息，确保货物合法合规运输。

约谈会上，市交通执法部门和公安交警部门对三家网络货运平台明确提出要求，严格审核资质，杜绝不合规车辆、人员从事道路货运经营。特别是注册人员、车辆线下审验，及时清理无证车辆及人员，禁止向不合规车辆及人员发送召车信息。

两家执法部门表示，下一步将继续联合开展 “客载货” 非法货运的整治，对通过平台接单的不合规车辆保持高压严打态势，维护本市道路货物运输市场秩序。同时，利用《中华人民共和国电子商务法》等 “他法” 依法整治平台违法行为，确保网络货运平台依法合规，健康发展。