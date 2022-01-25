近日，北京星途探索科技有限公司（简称 “星途探索”）完成数千万元融资，本轮融资由潍坊航动空天投资、淄博中数云智投资共同完成。此前，星途探索已获得来自翊翎资本、七熹投资、新兴资本、国信弘盛、同方投资等多家国内创投机构以及战略合作伙伴的投资。

本轮融资所募资金主要用于液体运载火箭和 “长风” 系列靶弹产品研制、产业链布局以及技术团队扩建等方面。

星途探索自成立以来，一直专注于研制创新高效的航天运载器、全品类系列化靶弹产品、飞行器设计开发和技术服务。

星途探索核心团队成员均是来自军方、航天科技、航天科工等院所的核心技术负责人，并且公司已具备国防装备领域研制所需的全部重要核心资质。其现已完成 “探索一号” 亚轨道运载火箭和 “D140” 超音速巡航靶弹的首飞，D140 Y2 产品飞试工作正紧张有序进行，将于近期完成飞行试验。

潍坊航动空天副总经理李定表示：“商业航天作为技术创新性强、经济质量效益高的新兴业态，是我国经济发展重要的新兴增长极。在紧跟国家发展战略，积极推动商业航天发展的过程中，星途探索提前布局关键高精尖领域，围绕航空航天及配套产业开展具有前瞻性、战略性的研究谋划。我们坚信，星途探索在创始团队的有力领导下，一定会在中国航天史上书写出光辉的一页，成长为真正的中国硬科技。我们对此充满信心并满怀期待。”

润森义信创始人高威表示：“2021 年，全球众多国家参与或加大商业航天产业扶持力度，行业竞争更加激烈，局面更加复杂。星途探索长期聚焦商业运载火箭和靶弹两个专业领域，对于行业认知深刻而务实，对于自身发展稳健而可行，并已在中国商业航天领域的企业中崭露头角，润森义信愿与星途探索携手，共同探索这片广阔的星辰大海。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。