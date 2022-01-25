根据 TrendForce 集邦咨询发布的调查报告，2021 年电视品牌上半年出货表现受惠于美国救济金所带动，使得北美出货持续畅旺，与此同时，品牌持续进行面板库存回补，推升面板价格不断攀高；下半年随着欧美疫情趋缓生活恢复正轨，疫情红利不再，需求面临考验。此外，原物料和运费高涨垫高整机成本，品牌业者不得不将成本转嫁至终端售价，尽管品牌仍期望年底双十一及黑五两大促销假期，但是受到成本过高导致促销成效不彰，而终端需求也就此一蹶不振，最终使 2021 年电视出货量年衰退 3.2%，达 2.1 亿台。

TrendForce 集邦咨询进一步指出，2022 年面板供应在整体产能充裕的情况下，电视面板价格大起大落的情况将不复见，取而代之的是平稳和缓的涨跌态势。经过 2021 年下半年电视面板价格大幅修正后，今年面板价格将有利于品牌的布局，加上去年东南亚和新兴市场受到疫情打击以及面板价格价过高，导致品牌减少对小尺寸 23.6 吋、32 吋和 43 吋等产品规模，需求被迫递延。而 2022 年小尺寸面板价格已贴近面板厂现金成本，有利于品牌重新提高小尺寸的出货比重，39 吋以下出货比重将维持在 25%；中尺寸 40~59 吋保持在 55%；60 吋以上大尺寸仍是国际品牌聚焦的产品，市占率有望直上 20%。受惠于小尺寸需求递延，将带动 2022 年电视出货量成长 3.4%，达 2.17 亿台。

2022 年 OLED TV 成长趋缓，年增幅收敛至 27%

2021 年 OLED TV 受惠于前两年 LCD 价格飙涨，同样是 55 吋 4K O/C 产品，两者价差从 2020 年初 4.7 倍至 2021 年中已经缩小至 1.8 倍，吸引更多品牌在 LCD 面板供应受限时转而积极布局 OLED 电视，带动 2021 年 OLED 电视出货量达 670 万台，年增 70%。虽然今年三星电子（Samsung Electronics）有意加入白光 OLED 阵营并且同步推出 QD OLED 电视，但随着 LCD 面板价格持续下跌，以及 OLED 电视面板售价受乐金显示器（LG Display）不降反升的策略下，恐将打乱三星电子对于 OLED 电视的布局。若三星电子无法在春季机种推出 OLED TV，将会影响原本订下 150 万台的出货目标。但不论是春季或是夏季推出 OLED TV 机种，三星电子挟其品牌和渠道优势，将以市占率 15% 的目标，坐三望二的姿态强攻 OLED 电视市场。

Mini LED 电视年增率翻倍，出货量挑战 450 万台

TCL 自 2020 年起发表第一款 Mini LED 电视后，为电视产品开启新视野。2021 年三星电子推出一系列 50~85 吋中高端 4K 以及旗舰 55~85 吋 8K Mini LED 机种，首年出货即破百万水平，达 150 万台，推升 2021 年整体 Mini LED 电视出货达 210 万台。2022 年除了三星电子和 TCL 持续经营 Mini LED 的同时，不少品牌也加入行列，整体 Mini LED 电视出货量将挑战 450 万台，其中又以 SONY 于年初 CES 首次展示 8K 85 吋和 75 吋以及 4K 85 吋、75 吋和 65 吋旗舰机种最引人注目，而 SONY 将与三星和 LG 电子同样拥有 OLED 和 Mini LED 电视的国际品牌，让高端电视市场竞争更加白热化。