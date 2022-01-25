2022 年 1 月，唯公科技完成数亿元 B+轮融资。本轮融资由招商健康领投，老股东全球生命科学企业旗下的中国创新基金、同创伟业跟投。

唯公科技是依托国家海外高层次人才创立的集研发、生产、营销于一体的创新型高科技技术企业，专业从事体外诊断设备和试剂的研发及产业化。其致力于打造新型的高通量荧光检测平台技术，在研发、应用、转化系统平台上实现企业的核心竞争力，将该系统广泛地应用于生命科学、临床医学诊断和食品安全等与民生息息相关的领域。

唯公科技是国内第一家、全球第二家同时拥有磁性荧光编码微球技术和流式荧光检测平台自主知识产权的厂商，其多种基于磁性荧光编码微球的多联检试剂、高通量流式荧光检测平台已经获得国家药监部门的注册证书。

目前，唯公科技自主研发的流式细胞仪（EasyCell）、流式样本前处理仪（EasySampler）、细胞因子样本制备仪（EasySampler C）、多种抗体试剂、细胞因子检测试剂、精子功能检测试剂等均已获得注册证书，也是行业内迄今为止，少数能够提供免疫功能评估、细胞因子检测、精子功能检测等流式整体解决方案的供应商之一。

本轮领投方招商健康表示，流式细胞和流式荧光作为平台性技术，未来在临床端的应用潜力巨大，唯公科技已是国内、全球领先的同时拥有磁性荧光编码微球技术和流式荧光检测平台自主知识产权的厂商，同时拥有一支经验丰富、高效务实的优秀团队，招商健康期待与唯公科技携手，加速将更好的诊断科技，转化为更准确，更适合临床实践的产品，从而推动人民健康的提升。以科技创新之力，助健康无界，人人安康。

本轮跟投方、老股东同创伟业的创始合伙人黄荔女士表示，欣喜地看到，唯公科技在过去一年多的时间里，在团队、产品和业务上均取得了快速的进展。公司管理层兢兢业业，保持着创业的初心，专注于临床诊断领域，持续精进。同创伟业对李为公博士和团队非常有信心，很高兴这一轮继续加码投资唯公科技，并期待公司新的进步和成绩。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。