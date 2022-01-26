1 月 26 日，百度旗下智能汽车品牌集度宣布已完成近 4 亿美元的 A 轮融资，本轮融资由百度和战略合作伙伴吉利共同增持。融资完成后，集度将持续加快研发与量产进程，首款汽车机器人概念车将于今年 4 月在北京车展发布，量产车型将于 2023 年上市。

2021 年 1 月，百度宣布造车，重装组建智能汽车公司。3 月，集度成立并获得超 3 亿美元启动资金。时隔仅仅 10 个月，集度再次获得新一轮融资。

集度凭借首创的软件集成模拟样车 SIMUCar (Software Integration Mule Car）研发模式，实现了软硬件并行的多线程高效开发。仅用 9 个月的时间，集度就成功融通了城市域、高速域的自动驾驶功能，提前验证了其安全、可靠的量产 L4 级自动驾驶能力。目前，集度自研的电子电气架构 JET1.0，以及 SOA、自动驾驶系统、核心算力平台、相关传感器正在向量产状态进一步迭代。此外，集度首款汽车机器人量产车的内外饰，以及所有零部件的设计已逐渐进入量产模具开发阶段。

据介绍，集度将加大对于高级别自动驾驶、智慧座舱、智能制造等相关领域尖端人才的引进与培养；加快智能汽车市场用户发展与运营的体系建设，确保 2023 年将首款集度汽车机器人产品呈现在市场和广大消费者面前。

集度 CEO 夏一平表示：“集度启程刚 10 个月，在尖端 AI 技术以及高质量的整车平台、制造工艺加持下，集度高效的汽车机器人开发流程得到了成功验证。接下来，我们会继续聚焦在产品的打磨和开发，并汇聚更多的创业伙伴，在智能车时代笃定前行。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。