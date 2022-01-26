智能机器人发展日新月异，在 2021 年 12 月 4 日 BEYOND Expo 举办期间，BEYOND 组委会联合微软加速器倾力打造 “机器人论坛”。机器人论坛邀请到了梅卡曼德机器人、优艾智合、一造科技、英汉思机器人、南大电子、星速机器人、杭州申昊科技等行业顶尖企业及嘉宾出席，共同参与此次机器人论坛。论坛就智能机器人技术突破、机器人赋能产业挑战、未来机器人产业发展趋势，以及服务型机器人商业演化模式等开展了深入探讨。

会上，杭州申昊科技副总经理兼董事长助理熊俊杰以 “用科技改变世界，用智能颠覆未来” 为题，分享了杭州申昊科技针对工业环境的巡检监测，满足无人化的需求，赋能工业发展。

熊俊杰介绍到，杭州申昊科技在 2010 年成立以来一直定位的是针对工业环境的巡检监测工作，从前用的是在线监测设备，之后根据客户的要求，无人化的需要，把很多在线监测的设备放到了一个移动平台上去，得到了现在看到的一系列的各种机器人，现在公司去年收入 6 个亿，大概百分之十二投在研发上面，这些创新创创造的动力是整体发展的要素。

杭州申昊科技主要关注的是工业场景下面的巡检监测，这个场景下非常大的一部分是电网，很多变电站现在基本已经是无人值守了。一个运维班二十几个人，他们要管二三十个变电站，他们只能是单一每周或者每两周一次去三个人寻一遍，三天的时间 5000 多到 1 万多个点。手动抄表的工作，而且因为人手确实很多时候是外包的，外包人员手动去抄表如果有误差，也很难检测到。电网本身已经足够稳定了，一两个月不会有任何变动，但是真有变动的时候你会没有办法监测到。杭州申昊科技针对电网做了这一套完这套解决方案里面有机器人在线监测，还有很多人员监控相关的产品。

熊俊杰还提到，轨道交通本身也是一个非常劳动密集型的经典场景，两个站之间七八公里，工人师傅两个人一天晚上走完，要弯腰 500 多次，为了拿着刀齿检查两轨之间的间距，还有扣件是否完整，做的事情非常单调重复，但又很重要。所以杭州申昊科技希望的通过人工智能技术以及在机器人上面的思考来完成程度上的提升他们的工作效率。在这个架构里面看到，除了电力里面能用得上的东西，他们的牵引链、配电所以外，针对车底的巡检，线路的巡检，还有钢管内部的探伤，也是杭州申昊科技整体的产品计划。

另外一个场景就是石油化工，比如西气东输，3000 多公里的轨道里，中间有很多气压提升分配的一些站点站场，和变电站非常类似，偏远很关键，需要定期的巡查，但是人又忙不过来，进一步的介绍场景里面各种机器人的构成室内的、室外的、针对极寒气候环境设计的、开关室里面操作的，还有利用无人机做自主巡检的，轨道交通里面的线路钢轨车底等等。客户本身关注的一些业务需求，很多人工智能企业认为里面人工智能现在能做到 80% 到 90%，还是一个非常不错的识别率，但是在工业环境下面，客户对识别的认知远远超过对通用人工智能的要求。但是对于人工智能来说，因为他不具备可大部分来说不具备可解释性，所以必须要做到非常高的精确度。

通过工程化的手段，技术定制的手段来完成满足客户要求的识别要求。熊俊杰还为大家介绍了今年在赤峰做到的，跑完冬季的极寒型机器人，业界首台能完成一个冬季测试的设备。在轨道交通上面，刚才提到工人师傅做了很多事情，他非常疲惫，非常劳累的一个工作，通过设备自动的检查几何参数，钢轨磨耗，扣件缺失，间接入侵，道床异物以及表观缺陷等等的监控，实现的单一机器人集成 6 大功能，不说替代人，因为还是需要人去排除故障的，但是人的工作关注点就不需要关注在具体的缺陷上面来关注今天的工作状态。在列车车底下面的巡检机器人，他能把种类测算 30 分钟减完，所以说结果员工复核一遍就已经能完成他日常的工作。

最后，熊俊杰表示，杭州申昊科技整体的愿景 “工业健康有申昊，排除故障不再难” 目前正在关注海外业务拓展，期待更多的合作。