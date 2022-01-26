1 月 25 日，中国银联发布《2021 移动支付安全大调查研究报告》，这是中国银联携手商业银行及支付机构连续第十五年跟踪调查全国消费者移动支付安全行为情况。调查报告较为全面地呈现了 2021 年移动支付发展变化情况，为公众提供针对性的风险防范建议，同时推动产业机构顺应消费者需求变化，升级支付安全措施，开展金融消费者安全教育活动。

研究报告显示，2021 年移动支付呈现四大新特点：一是移动支付惠及城乡居民主要生活场景，城乡受访人群收入与移动支出呈现分化态势。一线新一线城市受访者生鲜电商、社区团购场景城市居民表现活跃，收入与移动支付支出表现为 “双增长”；四五线城市及乡镇受访者更青睐直播购物，但收入与移动支付支出表现为 “双下降”。二是受访群体人均损失金额下降，但受损人群范围有所扩大。“跑分” 和 “网络博彩” 受损情况明显改善，受损人群比例及损失金额明显下降，遭遇直播诈骗和炒作虚拟币受损的人群涉及较广。三是 “睡眠卡” 潜藏账户风险，贩卡风险治理遇新挑战。遭受资金损失的受访群体中，超过 3% 受访者表示曾出借过银行卡谋利，主要集中于学生、小微企业主、自主创业者等群体。四是金融消费者权益保护有所改善。受访数据显示，个人信息泄露和个人信息被过度采集问题有所改善。其中，大学生群体值得重点关注，受访大学生群体平均遭遇 3 种以上侵害个人权益的情况。

移动支付便民工程深度布局普惠城乡

2021 年，移动支付已经基本覆盖日常生活主要场景，此次受访人群数据显示，实体零售和电商平台（综合电商及生鲜电商）依然是消费频次表现突出的场景。值得注意的是，三四线以下城市对移动支付的表现出更高的依赖度。一线城市居民月均移动支付支出金额超过 5000 元，在月均消费额占比超过八成。而五线城市居民月均移动支付支出金额在 3000 元以上，在月均消费额中占比高达 9 成。

人均损失金额下降，但受骗人群范围有所扩大

调查显示，受损群体人均受损金额降低约 270 元，但受骗人群占比较 2020 年增加 6%，约占总人数的 1/7。其中 00 后、60 岁及以上留守老人、农民、网店店主、企业主、自主创业者、服务业等人群受损比例较高。从欺诈方式来看，主要表现为网络直播和虚拟币投资。数据显示曾遭遇过网络直播诈骗的受访群体占比约为 11%，平均损失金额超过 3500 元，其中老年群体遭遇大额欺诈损失比例较高。在参与虚拟币活动群体中，45 岁以上人群、小微企业主、自主创业者、学生等群体的占比排名靠前，上述群体因此而发生损失人群比例也高于平均水平。

非法买卖账户暴露新风险 风险账户治理挑战显现

国家 “放、管、服” 政策引导下，监管部门持续推进优化银行账户开户流程，并取得积极效果。而与此相对，各类犯罪活动为转移非法资金，通过各种非法渠道大量购买、获取他人账户。在做好账户服务的同时，防控账户买卖风险，成为支付产业面临最具挑战的新问题之一。

在日常生活中，有很多人同时办理了多张银行卡，其中有些卡片因为利用率低成为 “睡眠卡”。本次调查显示，存在多张 “睡眠卡” 的受访者遭受资金损失的概率更大，受访群体有超过 3% 的持卡人曾出借银行卡牟利，00 后、小微企业主、自主创业者群体比例偏高。同时，出借银行卡的人群发生损失的概率更大，损失的金额更高。从此次调查的数据来看，办理银行借记卡数量过多的受访者更容易出现 “睡眠卡”，与账户风险呈现相关性。其中，拥有 10 张以上银行卡且发生损失的受访群体，人均损失金额超过 3000 元，高出受损人群平均损失金额的 50%。

金融消费者权益保护有所改善，大学生群体值得关注

受访数据显示，全年未遭受过权益损害受访用户占比较去年提升了 3%。其中，消费者反映较为突出的个人信息被过度采集和个人信息泄露问题有所改善，受侵害人群比例分别下降 6% 和 10%。值得关注的是，受访大学生是感受到个人权益受侵害种类最多的群体，平均会遇到 3 种以上的侵害其权益的行为。

中国银联专家为消费者提出防范建议

中国银联风控专家建议消费者守护好个人信息，抵制博彩活动，做好以下工作：一是管理好个人账户及二维码，做好睡眠银行卡及账户管理，切勿出借、出租银行卡及收款码，避免因个人账户被用于转移非法资金而受到关停账户惩戒和刑事处罚；二是守护好个人敏感信息，注意识别套路，防范不法分子以 “高利理财”“虚拟币投资”“直播交友”“ 网络借贷” 为噱头进行 “利益” 诱惑实施欺诈。三是拒绝下载他人分享的 APP 软件，拒接不明来电，建议下载国家反诈 APP 及时识别举报；四是坚决抵制网络赌博、“跑分” 等非法平台活动，一旦发现此类非法平台，要提醒身边亲友注意并积极通过公安部 “打击治理跨境赌博综合举报平台”（http://dbjb.mps.gov.cn/）等官方网站举报。