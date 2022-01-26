据 CINNO Research 月度国内手机销量监测数据显示，2021 年中国市场智能手机销量约 3.14 亿部，同比上升 3%。

以下为报告内容：

回顾 2021 年，后疫情时代下的又一年，虽被抑制的市场需求有回暖迹象，但受上游核心零部件供应持续紧缺、国内多地区疫情反复、消费市场购买力下滑等多种因素影响，整个智能手机市场表现不容乐观。

据 CINNO Research 月度国内手机销量监测数据显示，2021 年中国市场智能手机销量约 3.14 亿部，同比上升 3%。上下半年的市场表现也明显不同于往年，得益于疫情之后市场需求快速复苏，叠加小米 OV 等品牌集中发布新机刺激市场，上半年淡季不淡，上半年累计销量贡献达全年 51.5%，超过五成；而下半年旺季不旺，上游物料持续紧缺一定程度抑制了市场需求，同时 5G 等终端技术革新对存量市场换机需求刺激不足，市场需求延后，下半年仅贡献全年 48.5% 的销量，市场表现不及预期。

展望 2022 年，随着疫苗普及、疫情常态化、终端消费市场持续复苏、驱动芯片供应趋稳、5G 加速渗透、品牌产品价值及竞争力的提升等多因素驱动，我们预测 2022 年，中国市场智能机销量有望达 3.4 亿部左右，同比增长 8%。

市场格局重构，苹果重回国内第一

在过去的一年里，华为逐渐淡出国内前五，其他品牌意欲争夺华为份额，市场竞争加剧：OV 前三季度表现强劲，站稳第一和第二的位置，尤其在国内 1K-3K 中低端主力市场表现突出，抢占原华为份额；第四季度苹果在其新品 iPhone 13 系列强势表现带动下跃居国内第一，在 5K 以上高端市场独占鳌头，其份额由 2020 年的 48% 大幅增长至 75%，抢占了原华为高端市场份额；而荣耀在经历了上半年的调整期之后，下半年多款新机密集发布，带动荣耀在第三季度连续三个月位居国内第三。

2021 年中国智能手机市场销量前三名分别为 OPPO、vivo、苹果，三家总销量占国内智能手机市场份额 54.8%。