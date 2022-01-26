负责为世界 40 个市场 20000 多家场所简化在线订单的全球公司 Deliverect 宣布其在 D 轮融资中筹得 1.5 亿多美元（1.3 亿欧元）。这轮融资由 Coatue 和 Alkeon Capital 领投，一同投资的还有现有投资人 OMERS Ventures、DST Global、Redpoint Ventures、Newion 和 Smartfin，截至今日为 Deliverect 筹集了 2.4 亿美元。此轮融资标志着该公司估值超过 14 亿美元。

通过这轮最新融资，Deliverect 将投资工程和技术的发展、扩大产品组合，并扩大规模为数十万家场所服务，现在这些场所除了餐厅还包括便利店和蔬果店。为了更好地支持这些客户，Deliverect 还将推出一个专门的应用商店。此次融资所推动的工作将有助于扩大公司的足迹并加速公司的增长。截至目前 Deliverect 已经收到了 1 亿份订单，仅在 2021 年每周处理的订单就有 150 万份，不到一年时间即增加了 300%。

Deliverect 联合创始人兼首席执行官 Zhong Xu 表示：“随着数字化越来越受欢迎，我们看到不仅餐厅，还有蔬果店、便利店都需要简化在线订购令客户满意，特别是令千禧一代和 Z 世一代客户满意。这笔资金将推动我们的工作，好让我们能够通过应用商店及其他渠道为餐饮界的每个人服务。我们对在线订单自动化领域领先企业 Deliverect 的下一阶段感到非常兴奋，主要是因为如今太多人喜欢即食食品配送的便利性。”

Pret A Manger 首席数字和信息官 Sarah Venning 表示：“过去两年，我们进行了业务转型，把 Pret 带给更多人。我们的转型包括大幅壮大我们的在线配送平台，重整客户跟我们下订单的方式。在 Deliverect 的帮助下，我们实现了配送合作伙伴业务的显著增长，并推出了我们店铺团队喜爱并感觉容易使用的系统，帮助我们用数字化服务于更多的客户，比以往时候都更多。

Deliverect 的 SaaS 平台在 2018 建成，该平台从单个点自动化餐厅的在线订单，从 Uber Eats、Grubhub、Deliveroo、Doordash、Foodora、Shopify 等服务获得配送、订桌或外卖请求并直接发送到厨房。小型独立餐厅和大型全球连锁餐饮店，如肯德基（KFC）、Chipotle、Time Out Market、Taco Bell、Le Pain Quotidien 和 Outback Steakhouse，他们都使用 Deliverect 把美餐带到满意的客户手中。

Alkeon Capital 普通合伙人 Mark McLaughlin 表示：“Deliverect 正用它行业领先的全渠道平台，将客户与主要的餐厅和品牌联系起来，从而简化按需订购的经济。Deliverect 的联合创始人们（全是下一代商业的老手）组建了酒店领域最强大的团队，将 Deliverect 雄心勃勃的路线图和颠覆性技术推向新市场和新用例。”

Coatue 普通合伙人 Sebastian Duesterhoeft 补充道：“餐厅侧技术数十亿美元的市场正受到多种促进因素的推动，这些促进因素包括：持续的疫情造成消费者习惯变化、需要适应不断变化的配送网络格局，以及餐饮服务零售的转移，如黑厨房、虚拟餐厅品牌。我们相信 Deliverect 正在利用这些趋势，目标是成为一类领导者，肩负在全球赋能餐馆的使命。我们很高兴能与 Zhong 和他的团队合作。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。