傅利叶智能宣布于近日完成 4 亿元 D 轮融资，由软银愿景基金 2 期领投，沙特阿美旗下风险投资基金 Prosperity7 Ventures、元璟资本跟投。傅利叶智能是康复机器人领域率先完成 D 轮融资的企业，创下该领域单轮融资额最高的纪录。

傅利叶智能创始人兼 CEO 顾捷表示，本轮融资将用于研发智能机器人技术，扩大优势，加速推进康复机器人产品在全球范围内的落地与普及，持续提升康复服务能力以满足客户需求。

傅利叶智能成立于 2015 年，是一家智能机器人公司，致力于攻克高性能机器人的核心技术，搭建一个智能机器人技术平台，并且已在康复行业形成规模化应用。

软银愿景基金合伙人许娟 (Joanne Xu) 表示，“社会老龄化和优质医疗资源的基层化是我们长期关注的趋势。我们看好智能康复行业的发展前景和傅利叶团队的执行能力。顾捷先生和团队深耕康复行业十余年，具备卓越的研发效率和扎实的临床转化能力。以傅利叶为代表的智能康复公司解决行业的供需矛盾，以规范、可控、可评估的康复训练，提高康复治疗师的工作效率，以 ‘授人以鱼，且授人以渔’ 的方式全面助力康复科室提升医疗和运营能力，惠及更多患者。我们很高兴能与顾捷先生和团队深入合作，软银愿景基金将持续支持中国企业在智能康复领域的发展。”

沙特阿美旗下风险投资基金 Prosperity7 Ventures 的管理董事总经理 Aysar Tayeb 表示，“Prosperity7 对于通过持续推动战略合作以及参与新一轮融资来支持傅利叶智能感到非常兴奋。我们希望将傅利叶智能的康复解决方案引入沙特的医疗网络，并期待通过合作，为世界提供最先进的康复服务和解决方案，改善沙特、中东及更多国家患者的康复效果，并提高他们的生活质量。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。