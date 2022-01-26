东南亚技术驱动型物流平台 Inteluck 宣布已获得 1500 万美元的 B 轮融资。本轮投资由新世界集团旗下的香港投资公司 Creo Capital 领投，East Ventures 及老股东 Headline Asia 等跟投。千赐资本担任本轮独家财务顾问。

Inteluck 提供领先的技术驱动型物流平台解决方案，通过技术、数据及算法最大限度地提升物流效率，帮助客户和供应商伙伴识别并创造两端价值。其业务包括整车运输、仓储管理、货运代理、以及定制化供应链等多种物流服务。成立于 2014 年，Inteluck 已为 250 多家知名企业提供服务，覆盖电信、快消、制造、电子商务和快递服务等各个行业。

创始人张自豪在物流供应链、物联网技术和其他东南亚跨境业拥有丰富经历，核心团队来自国际知名公司并拥有超过 10 余年经验。Inteluck 不断深耕东南亚近 3000 亿美元的三方物流市场，通过技术赋能提升运营效率，同时基于东南亚多年广泛深厚的供应商伙伴网络，进行资源整合优化，降低物流成本。为企业物流价格高、效率慢、服务差、缺乏技术支持等根本问题提供解决方案，并为超过 5000 家供应商伙伴带来更多订单，解决供应链现金流难题。

“尽管大多数东南亚实体企业在新冠疫情期间受到巨大影响，Inteluck 业务及客户依旧保持不断扩展，在三年间年实现 512% 的收入增长。这得益于我们团队日以继夜的不断付出，坚持为客户提供最优质高效的物流平台服务，并通过订单重构、派单优化、动态定价等技术，为供应商伙伴创造更大的价值，实现双向物流效率最大化。”Inteluck 创始人兼首席执行官张自豪说。

总部位于新加坡，Inteluck 现在已在菲律宾和泰国等国开展业务。该公司预计，随着其在东南亚的业务范围扩大，未来几年将继续保持强劲增长。

“立足于千亿美元级别的东南亚整车货运市场，Inteluck 积累了庞大了物流数据，通过物流数据应用打通上游客户以及下游货车车主，实现效率最大化和资源最优配置。创始人兼 CEO 张自豪拥有丰富的东南亚物流及供应链经验，对当地市场具备极强的市场洞悉能力，与货拉拉达成战略合作，将 Inteluck 的 “第一公里” 业务与货拉拉的 “最后一公里” 业务相结合，构筑整条物流产业链的服务能力。我们相信 Inteluck 在未来能够成为东南亚市场的行业龙头，为当地提低成本及高灵活性的优质物流服务。” 六脉资本的管理合伙人郑志亮说道。

“我们非常激动可以支持 Inteluck 并成为 Kevin 的团队的一部分来解决物流行业的痛点。Inteluck 通过技术与数据驱动的平台帮助物流商和托运公司更高效及透明地优化整个供应链。我们期待着 Inteluck 的下一个里程碑。”East Ventures 的联合创始人及管理合伙人 Willson Cuaca 表示。

“我们在 Inteluck 成立的最早期就开始关注 Kevin。 尽管面临新冠疫情的挑战，Kevin 的团队仍在不断壮大，现在已准备好成为一家横跨东南亚的大型 B2B 物流技术公司。 我们很高兴能在新一轮中继续支持 Inteluck 的进一步加速扩张。”Headline Asia 的 合伙人 Akio Tanaka 表示。

“我们非常荣幸协助 Inteluck 完成本轮融资。我们深信 Inteluck 可以继续利用其强大的数据和技术优势，帮助托运人和卡车运输公司应对不断变化的复杂情况，并为加强东南亚物流业基础设施建设作出贡献。” 千赐资本的创始合伙人方叶表示。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。