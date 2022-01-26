随着智慧家庭、物流、制造等终端场景其远端作业、无人机具的需求倍增，使 Wi-Fi 技术迭代更新。根据 TrendForce 集邦咨询发布的研究报告，目前各代技术中，以 Wi-Fi 5（802.11ac）为主流，Wi-Fi 6、6E（802.11ax）则处于推广阶段；如若要满足元宇宙等产业愿景的通讯需求，有不少大厂将目标锁定在下一代更快、更稳的 802.11be，亦即俗称的 Wi-Fi 7。考量技术特性、成熟度、与产品认证现况，预期 2022 年 Wi-Fi 6、6E 将超越 Wi-Fi 5 成为主流技术，全球市占率有望达 58%。

TrendForce 集邦咨询表示，在 Wi-Fi 常见的住宅应用中，Wi-Fi 6E 支援 6GHz、扩增至少 1200MHz 频宽，相较 Wi-Fi 6 便有更高效率、吞吐量及安全性，能优化远端办公、VR/AR 等使用者体验。另一方面，若以物联网垂直领域产值最高的智慧制造来说，现行智慧工厂仍多以以太网络及 4G、5G 移动网络为主要通讯技术选择，但早在 2019 年便有英国航天设备大厂 Mettis Aerospace 与无线宽带联盟（Wireless Broadband Alliance；WBA）进行 Wi-Fi 6 于工厂实用的阶段性测试，且认为其可在工厂内被大幅应用。

市场尚未成熟，Wi-Fi 7 实际应用最快仍要等到 2023 年底

TrendForce 集邦咨询认为，后疫情时代来临，工业 4.0 技术工具导入将更加普遍、企业数字化程度升高，5G 与 Wi-Fi 在制造领域上可望发挥互补综效。主因是 5G 具备广连接、大带宽以及低延迟等特性，另外像是多接取边缘运算（MEC）、独立组网（SA）多切片等可以提升算力与弹性，皆为智慧制造工具带来显著升级。Wi-Fi 通讯距离虽短，然而在智慧制造的场域可以抗干扰、强化物理穿透性，也能降低 5G 分散式天线与小型基地台的成本，同时衍伸通讯范围与提高设备电力续航时间。

展望下世代的 Wi-Fi 7，目前已有联发科（MediaTek）、高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）等业者正在布局。TrendForce 集邦咨询认为，即使现行已受瞩目，预估 Wi-Fi 7 的应用时程将落在 2023 年底~2024 年初，整体发展尚有投资设备、频谱使用、部署成本、以及终端设备普及率等挑战待克服，方能彰显其技术效益。