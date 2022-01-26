近日，吉林联通携手中兴通讯在白山市著名的网红地 “万良长白山人参交易市场”，成功商用中兴通讯有源数字室分系统 QCell 下的 1D3U(DSUUU) 大上行 5G 覆盖，保障了交易旺季的 5G 直播用户感知。

万良长白山人参交易市场是全球最大的人参交易市场，产品远销海内外，对当地经济发展贡献巨大。随着网红经济的发展，越来越多的主播商家，通过手机 5G 高清直播进行网上销售。高清直播对于 5G 上行速率有着较高的要求，在传统的 5G 覆盖方式下，在交易旺季，众多主播同时进行高清直播会发生卡顿，影响观众的观看体验。

针对此问题，吉林联通采用中兴通讯有源数字室分系统 QCell，并通过白山分公司与中兴通讯针对现场业务特点进行综合建模分析，部署 1D3U 帧结构为万良长白山人参市场提供了 5G 大上行覆盖。基于此创新方案， 5G 用户上行感知速率提升 3 倍，从 20Mbps 左右提升至 60Mpbs 左右，高清直播业务更流畅，在交易旺季保障了用户的 5G 直播体验；此外，根据估算，基于大上行技术，每小区可同时支持 143 个主播进行直播，即现场每个摊位平均可以有 1.6 个直播终端覆盖，完全满足了未来四年内的业务发展需求，为网红经济的蓬勃发展再添活力。

5G“1D3U 帧结构” 大上行带宽技术，通常用于满足 toB 行业应用的大上行需求。此次在万良市场的成功应用，是中兴通讯继在杭州奥体博览中心主体育场（2022 杭州亚运会主会场，俗称 “大莲花”）成功试点后，向 toC 市场的又一次稳步迈进。

吉林联通接下来还会携手中兴通讯推进 SuperMIMO 容量增强、室内外干扰协同等数字室分创新技术的试点及应用，用更多先进的技术，赋能经济发展，助力国家东北振兴战略。