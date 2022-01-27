智能机器人发展日新月异，在 2021 年 12 月 4 日 BEYOND Expo 举办期间，BEYOND 组委会联合微软加速器倾力打造 “机器人论坛”。机器人论坛将邀请梅卡曼德机器人、优艾智合、一造科技、英汉思机器人、南大电子、星速机器人、杭州申昊科技行业顶尖企业及嘉宾出席，共同参与此次机器人论坛。论坛就智能机器人技术突破、机器人赋能产业挑战、未来机器人产业发展趋势，以及服务型机器人商业演化模式等开展了深入探讨。

会上，一造科技 CEO 韩力分享了一造科技在建筑智能建造研发方面的突破，以及打造国际化的机器人建造实验共同体，为整个行业赋能提供新的平台。

信息技术革命视角下的建筑产业升级

韩力提到，一造科技致力于成为建筑数字生产的领航企业，成为建筑智能建造研发的最强大脑，以及为现在建筑工业的互联网平台提供这样的超能 PAAS 的机会，也为了整个行业赋能提供新的平台。

从建筑行业来说，是非常古老的行业，甚至可以说是人类最古老的行业。所以这个产业其实是非常的沉重的，他的信息化严重不同，而且可以看到无论是像砌砖、钢筋、木工、混凝土，其实都是一些非常复杂的一些繁琐工作，也带来了整个行业的变动非常之难。但一造科技从各个工艺出发，来为整个行业提供赋能的机会，也从这个角度来实现建筑行业升级的机会。

为设计赋能，首先即使在大胆的创意，在一造科技都可以想到一些非常具有想象力的实现方式。为建造赋能，因为无论是老的施工企业，他们都可以通过我们的先进技术实现模式的新生。为工艺赋能，像传统的无论是一砖一瓦在我们这儿都可以找到非常好的材料创新的价值杠杆。为产业赋能，低碳甚至集碳的一种绿色建造，是一造科技推行的新的建造范式通证，以及支持了 11 年的 DigitalFUTURES 的知识创造矩阵。其实通过这样的方式，一造科技把全球的这样最先进的一些建造技术企业，一些研究的学者集中到一起来，通过一种共享知识的创造方式，来为整个产业赋能，来为新的技术提供新的应用场景。

强大的智囊库：国际化的机器人建造实验共同体

韩力表示，一造科技整个团队是最懂建筑行业的具有国际化背景的，而且是非常的综合性背景的团队。所以通过这样的方式，其与全球的这样的国际化的机器人建造实验共同体进行联合，有很多的这样的一些国际组织，包括一些像国际的论坛会议、科学机构都保持非常好的合作，也为了建筑行业的技术的引进带来非常好的机会。针对整个行业的特点，其实开发了 “三位一体，高速迭代” 的研发模式。FU ROBOT 是一造科技的软件平台，通过一种开放式的架构，其实通过不断的迭代更新来实现软件平台的更多的更新的工艺。

另外，一造科技还有一个柔性建筑机器人的硬件平台，因为针对建筑环境的复杂性，其实通过这样一种柔性的平台来提供更多的工艺的实现可能。同时根据不同的这样的建筑工艺，开发出了数字化建筑的工艺及无论是大尺度的 3D 打印，还是机器人加工，还是像机器人砌砖，机器人木构，这样的一些增减材结合的加工方式，都成为非常重要的工艺基础。

所以一造科技试图去打造人机构造的新的生态体系。因为在未来其实的话建筑空间他会成为另外的一种创新的机会。而且现在元宇宙的世界，其实通过他的基础设施搭建，每一个人都会成非常好的创意者，但是其实传统的一种建造方式将会极大的限制这样的创意的释放。但是一造科技通过更综合性的建造的模式，其实实现的是更好的一种人机共造的方式，也就希望是通过机器人成为人能力的延伸，希望通过机器人成为更好的一种创意的视线实现的机会。

最后，韩力讲到，在这个过程中，他应该是低碳的、生态的，应该是智能的，应该是更加高效的，这是非常大的愿景。所以一造科技，可想即可造，所思即所造，我思故我造。