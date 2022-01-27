近日，金属 3D 打印企业汉邦科技宣布完成近 4 亿元人民币首轮融资，本轮融资由前海方舟领投，远翼投资、中信证券投资共同投资，云岫资本担任独家财务顾问。

汉邦科技拥有全球领先的装备、软件、材料、打印工艺等全套技术方案，覆盖航空航天、工业、医疗等多个领域，行业覆盖度及市占率位居前列。截至去年底，汉邦科技累计出货量超 500 台，销往全球超过 20 个国家和地区。

汉邦核心团队拥有近 20 年激光与金属 3D 打印经验，其中研发人员占公司总人数一半以上，研发投入每年高达数千万元。目前公司申请专利总数超过 200 个，其中国际专利 3 项，金属 3D 打印设备核心技术专利数量行业领先。此外，汉邦还作为主要起草单位参与制定国标、行标等 14 项标准，参与了中国 3D 打印评价体系的建设与标准制定。

汉邦科技全球首创 LACM 增减材复合加工技术，解决了内表面过程精加工的世界级难题。

在突破产品技术瓶颈的同时，为确保产品品质与服务质量，汉邦也逐渐完成了自动化生产产线及工厂建设。2021 年，汉邦科技获得上海市临港新片区政府高度重视，获地近 40 亩，规划建设新研发生产基地，该基地建成面积将达近 6 万平方米。伴随本次融资完成，汉邦将持续在高新技术研发、技术团队建设和高端生产制造上进行投入。

目前，汉邦科技已成功研发出大、中、小各类型号共 23 款机型，产品矩阵完整，累计合作并服务客户已达数千家，包括钢研集团、未来工场、上海联影、上海复星、格力、日本松井、深圳光韵达等业内客户。

同时，汉邦科技以智能、自动、数字化为抓手，提供企业级 “智能化生产产线+批量制造+产业智慧物联” 一体化高品质金属 3D 打印解决方案，为广大客户提供更加高效、柔性的新业态合作方式。

汉邦科技创始人兼 CEO 刘建业表示：“相对于机床减材加工制造体系，作为颠覆性的金属增材制造体系，金属 3D 打印正在快速成熟，未来将成为比肩传统机床加工生产方式的新技术。不仅是当前主流的航空航天、工业、医疗、模具等领域，其他各行各业也都将会更多地应用到金属 3D 打印技术，催生出万亿级的市场机会。而中国在这项技术上与国外领先技术代差极小，甚至在某些方面已经超越了国外。汉邦以 “金属 3D 打印工匠” 大工匠精神，精益求精打磨团队、管理、产品与服务，与上、下游合作伙伴形成背靠背式的互信合作，并坚持长期为合作方提供核心竞争力为做事标准。汉邦有信心，在未来会做的更好，在自身快速成长的同时，也推动整个中国金属 3D 打印行业更快更好地发展。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。