车载激光雷达系统供应商亮道智能于近期完成了超亿元人民币 A+轮融资。本轮融资由国投招商领投，计算机视觉领域企业虹软科技等行业投资方跟投。获得投资后，亮道智能将进一步加大技术研发投入与产品化，加速激光雷达系统集成方案的量产交付。

亮道智能是一家激光雷达系统供应商，专注于推动激光雷达系统在智能驾驶和智慧交通领域的量产落地。

亮道智能为汽车制造商提供量产车规级的激光雷达感知系统一站式解决方案，包括激光雷达硬件集成，感知算法开发，以及基于大数据的测试验证与功能迭代服务，在中欧两地有强有力的技术交付实力。与此同时，亮道智能积极布局智慧交通领域，其路侧感知融合系统连续获得国内和欧洲多个主流客户订单，为客户提供优秀的 “中国方案”。

国投招商投资团队表示：“激光雷达是汽车走向自动驾驶过程中必备的传感器，生成点云的质量、目标识别的算法、真值系统的构建、海量数据的处理都是其中的关键环节，具有核心价值。亮道智能汇聚了众多的激光雷达领域技术专家，其核心团队具有国际化视野和全球化项目落地经验，将在未来几年激光雷达加速车载量产的过程中扮演关键角色。国投招商将积极发挥产业资源优势，助力亮道智能开拓国内整车厂及智能交通客户、开发上游产业链合作资源。”

虹软科技表示：“亮道智能在自动驾驶前沿感知领域上的技术积累，以及在中德两国本地化的研发布局，对虹软来说，有一定重要的战略价值。未来两家企业将在智能驾驶领域开展深入合作，推动先进感知技术在自动驾驶领域上的落地与量产。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。