动点出海获悉，马来西亚和印尼央行已于今日宣布启动了两地的跨境二维码支付联动项目，继以实现两国间即时、安全、高效的跨境支付体验。

马来西亚央行（BNM）和印尼央行（BI）在一份联合声明中指出，通过本次联动项目，两国消费者能够通过扫描扫描离线/在线商家所提供的 DuitNow（马来西亚官方二维码快捷支付系统）或 QRIS（印尼官方二维码快捷支付系统）二维码进行快捷零售支付。

两家央行也表示，此次启动标志着这一项目试点阶段的开端，而这将为其在今年第三季度的全面商业化计划铺平道路。据了解，在未来阶段，这一联动将会逐步扩大到对跨境汇款进行支持。于此，两国居民可以更加便捷地进行实时资金转移。

针对这一联动，马来西亚央行副行长 Jessica Chew Cheng Lian 称，马来西亚和印尼间跨境二维码支付项目的启动标志着两国长期合作的一个重要里程碑。此外，“马来西亚和泰国间二维码支付联动的第二阶段也已在本周上线。这些发展将使我们更接近实现在东盟地区创建出快速高效的零售支付网络的愿景。而这也在另一方面进一步加快我们的数字化转型和金融一体化步伐，使个人和企业更加因此受益。”

与此同时，印尼央行副行长 Doni P. Joewono 也强调道，这一联动举措也是 “印尼 2025 支付系统蓝图”（Indonesian payment system blueprint 2025）的另一个重要节点。他表示，印尼央行已经认识到跨境支付系统连接的重要性，并不断推进这一举措落地。而这将为当地用户在进行跨境支付时提供更多选择，同时也能够进一步提高交易效率、深化贸易和投资领域的数字化转型、以及通过对本地货币结算（LCS）框架的继续推动来保持该国宏观经济的稳定发展。

声明指出，这一联动也将进一步加强马来西亚和印尼两国之间的密切经济联系，从而为经济的疫后复苏提供强有力的支撑。而随着国际旅行活动的恢复，两国之间的旅游业也将会因此受益。据了解，在疫情爆发之前，两国之间的游客数量平均可达到 560 万人次/每年。

此外，两国央行也补充道，马来西亚和印尼两国也是在其海外劳工群体的主要汇款通道，这一群体也将从更快、更便宜、更透明的跨境汇款中受益，并且该联动举措也符合了 G20 路线图中加强跨境支付的愿景。

据了解，本次的 DuitNow—QRIS 联动项目将由 BNM 和 BI 共同管理，其结算银行为 CIMB Bank Berhad、Bank Mandiri 以及 Bank Negara Indonesia，其他参与者包括两国中的相关银行机构和非银行支付服务提供商。

值得一提的是，我栏目曾指出，在去年 9 月份时，马来西亚央行和新加坡金融管理局（MAS，亦即当地央行）也宣布了将计划分阶段打通两国间的官方快捷支付系统。

两家央行在一份联合声明中表示，这一项目的初步阶段将于今年四季度启动。届时，该项目将允许其中任一平台的用户通过一个手机号码实现两国间的实时跨境转账。此外，用户还可以在两国内扫描任意一方的商家支付码（DuitNow 和 NETS QR）进行零售支付。

而在实现第一阶段目标后，BNM 和 MAS 也将逐步深化这一项目的联系，从而实现更丰富的功能，让更多参与者加入其中。二者同时也指出，后续也将就整合如分布式账本技术解决方案等创新功能的可行性展开探讨，从而提升参与银行在支付清算和结算方面效率水平。