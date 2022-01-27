专注于精神心理综合诊疗和循证心理治疗服务的曼朗医疗近日宣布在北极光创投的支持下，已完成 Pre-A 轮战略融资和独立分拆。

曼朗医疗于 2020 年正式布局国内，依托绿叶医疗集团在澳大利亚的 18 家精神专科机构成熟的临床服务产品和运营体系，在澳大利亚机构的临床、心理和管理等专家持续支持下，结合国内知名精神专科机构战略合作和专家支持，已在上海、深圳、广州和西安布局 6 家机构，并上线互联网医疗服务平台，线下机构和线上互联网医疗服务初具规模。

曼朗医疗首席执行官唐德凯先生表示：“在获得本轮北极光创投战略投资和完成从集团独立分拆后，曼朗医疗将继续坚定构建精神心理综合诊疗服务能力，坚定推进线上线下整合的医疗服务体系建设，为中国数以亿计的精神障碍和心理亚健康人群提供专业的、循证的、可及的精神心理服务。”

“北极光坚信未来 20-30 年，中国的医疗健康行业将持续发生巨大变革。无论在生命科学还是医疗服务领域都存在巨大的发展空间。以专业能力为动态护城河、坚守长期价值是 ‘独角兽公司’ 的典型标志。” 北极光创投合伙人于芳女士表示：“曼朗医疗将国际前沿的循证诊疗体系做系统地本土化落地，这是国内精神心理专科私立医疗中的新气象，曼朗的核心管理团队着眼长远，从学术、服务、运营效能等维度入手，规划了长期发展的新蓝图，我们将与曼朗笃定同行，一起合创未来。 ”

曼朗医疗致力于将源于澳大利亚的精神心理综合诊疗服务和循证心理治疗与非物干预体系引入中国，与国内权威公立精神心理医疗机构及知名专家团队开展合作，提供基于循证的药物治疗及非药物干预体系，打造适合中国人群的个性化精神心理整合循证治疗体系。曼朗医疗目前在上海、广州、深圳和西安分别开设有医疗机构和提供互联网医疗服务，可同时提供精神科诊疗、心理咨询/治疗、团体治疗、艺术治疗及心理课程等多专业服务。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。