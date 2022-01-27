近日，致力于发现、收藏并与全球一线艺术家合作的策展型 NFT 艺术平台 TRLab 宣布完成 420 万美元融资，由艺术市场和科技领域的重要投资人领投。

本轮资金将用于扩大 TRLab 的创作规模，支持更多传统和数字领域的艺术家，并全面提升收藏家所享有的社区功能和会员权益。

佩斯画廊及旗下 Web3 公司 Pace Verso、艺术品收藏家亚当·林德曼（Adam Lindemann）、罗德里格斯·弗雷尔（Pablo Rodriguez-Fraile）和斯维特拉娜·库兹米切娃·乌斯彭斯卡娅（Svetlana Kuzmicheva-Uspenskaya），以及艺术企业家洛伊克·古泽（Loic Gouzer），加入了本轮融资。同时参与投资的还有 NFT 基金 Metapurse 和 WhaleShark，以及风险投资公司 Animoca Brands、BAI 资本、数字文艺复兴基金（Digital Renaissance Foundation）、渶策资本（INCE Capital）、Kenetic、Plutus Capital、StableNode 和 Willoughby Capital。重要的私人投资者包括马克·巴尔加瓦（Marc Bhargava）、加比·迪松（Gabby Dizon）、萨布丽娜·哈恩（Sabrina Hahn）、安德鲁·斯坦沃尔德（Andrew Steinwold）、王思培和曾元芳。

TRLab 由早有蜻蜓数字资本（Dragonfly Capital）孵化，获 Artsy、上海外滩美术馆、ART021 上海廿一当代艺术博览会创始人的支持。在最新一轮的融资之后，这家于 2021 年 5 月成立的初创公司已获得总计 620 万美元的投资。

TRLab 由联合创始人兼主席、佳士得全球非执行副主席李昕，以及联合创始人兼首席执行官欧晋翘所领导。自成立以来，TRLab 与多位数字和传统艺术家进行了合作，推出了数十件 1/1 独版或限量版的 NFT 艺术品。蔡国强的首发 NFT 项目开始，更是以 250 万美元的金额创下 2021 年 NFT 艺术交易的最高成交价格之一。 TRLab 正在进行的《AI 2041》系列用开创性的项目模式与多位艺术家合作。其中，数字领域先锋人物 NessGraphics、Brendan Dawes 和 Blake Kathryn 等艺术家的作品在发布后悉数售馨。每个项目的成功都得益于 TRLab 遍及全球的虚拟社区，TRLab 独具策展性的艺术视角让该社区在过去六个月中呈指数级增长。

新注入的资金将使 TRLab 的项目轨迹向多样化发展，开发不同类型和规模的 NFT 艺术项目：从与顶尖当代艺术家合作首发 NFT 作品，到策展式的多艺术家主题合作项目，再到将与艺术家直接交流融入收藏过程的社群驱动型多版数作品发布。两个最新的 NFT 项目将于 2022 年第一季度公布，同时将为资深买家和新晋买家提供更多会员权益。

“在 TRLab 开启激动人心的下一阶段之际，我们非常欣慰能得到如此杰出的投资者群体的热情支持，” TRLab 的主席兼联合创始人李昕表示。 “在成立 NFT 艺术平台的第一年，我们不断引入了创新的方法和思路，优化了艺术家和藏家的体验，为建立一个可以共同学习、相互了解的全球社区打下了坚实的基础。在我们向前迈进的过程中，我们的团队和投资者将一同致力于将发展艺术和社区作为我们努力的核心，同时，我们将继续推动当代艺术这一振奋人心的变革。”

“新一代的艺术品收藏家们已经将数字平台作为接触艺术的首要渠道，” 佩斯画廊首席执行官兼总裁马克·格利姆彻（Marc Glimcher）谈论道。“TRLab 是众多 NFT 艺术平台中的领军者，充分利用 NFT 作品为人们提供与传统和数字艺术家互动的机会。随着他们持续打造艺术品收藏在这个数字时代的全新样貌，我很高兴能够为他们提供支持。”

“在这个人声鼎沸且飞速发展的 NFT 艺术领域，TRLab 以它独具针对性的策展式视角区别于其他 NFT 艺术平台。随着业内生态的不断演变，收藏家们对这种视角表现出了越来越强烈的欣赏和依赖，” Sfermion 的管理合伙人 安德鲁·斯坦沃尔德 (Andrew Steinwold) 说道。 “通过专注于艺术作品和社区体验，TRLab 为其未来的发展奠定了坚实的基础。如今，他们可以在此基础上开发更具吸引力的 NFT 项目，在与数字艺术家合作的同时纳入准备探索 NFT 媒介的传统艺术家。”

“NFT 是未来元宇宙世界的一种新型资产类型，我们很激动地看到了该资产类型的起势。”BAI 资本合伙人赵鹏岚表示, “其中，TRLab 是艺术型 NFT 资产的领先者，拥有强大资深的策展人团队、制作团队和服务团队。BAI 资本很荣幸能够参与本轮融资。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。