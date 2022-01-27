继 2021 年 2 月完成 1.2 亿元 A 轮融资后，全球创新型小核酸药物开发企业中美瑞康（Ractigen Therapeutics）今日宣布完成近 2 亿元 A+轮融资。本轮融资由国投创业领投，日本卫材、领承创投、中新资本、相和澄道共同投资，资金主要用于将数个临床前项目推进到临床阶段、扩大核酸生产能力以及加快国际化进程。

中美瑞康由 RNA 激活（RNAa）技术的发现者李龙承博士于 2017 年在江苏南通创立，创始团队囊括了原 RNAa 发现团队的 RobertPlace 博士和 MoorimKang 博士。

从 2017 年成立至今，中美瑞康在短短四年多时间里积极推进十余条小激活 RNA（saRNA）药物研发管线，管线适应症涵盖遗传病、肿瘤、肝脏靶点、中枢神经、眼科疾病等多个领域，目前已有 4 条管线处于临床前开发阶段。同时，公司搭建了具有独立自主知识产权的 “Smart-TTC” 和 “SCAD” 两大关键技术平台。

2021 年完成 A 轮融资后，中美瑞康发展迅速。管线进展方面，该公司快速推进一个项目进入 IND-enabling 开发阶段；知识产权方面，申报多项与 saRNA 和递送系统相关的专利，进一步完善知识产权体系；团队搭建方面，持续招贤纳士，吸引首席战略官谢文凯博士、转化开发副总裁钟恩宏博士等一众行业精英加入公司，目前团队规模已近 50 人。

中美瑞康共同创始人、董事长兼 CEO 李龙承博士表示：“我们的愿景是为每一个基因配备一把开启表达的钥匙，达到治疗疾病的目的，以满足巨大未满足的临床需求，造福广大患者。在 A 轮融资后的短短时间内，中美瑞康再次获得知名投资机构和跨国药企的青睐，说明资本市场与业界充分认可源头技术创新、看好核酸药的广阔前景。依托高度差异化的平台技术、丰富的产品管线、砥砺深耕的原创团队，我们不但憧憬更具突破性的成果，而且期待更多国际视野的开发人才加盟中美瑞康，云程发轫，携手并肩。”

国投创业表示，RNAa 是制药领域十分稀缺的平台技术，在药物开发上具有非常广阔的应用前景。中美瑞康立足中国面向全球，倚赖其独具特色的创新研发能力和具有独立自主知识产权的平台技术，在罕见病、肿瘤、肝脏靶点的代谢及血液系统疾病等领域取得了迅速进展。公司同时重视并开展与国内外大型药企的紧密联系，获得业内多家头部企业的合作认可。我们持续看好中美瑞康的极大潜力并给予厚望，期待团队能够在小核酸药物领域取得进一步突破，完善国投创业在生物医药生态体系构建上的重要布局。国投创业将从行业资源、生态体系内业务互补与资金支持等各个方面，助力中美瑞康进一步成长和发展，以推动我国创新药科技成果的快速转化。

领承创投表示，领承创投长期关注核酸药物这一新兴治疗手段的前沿进展，公司创始人作为 RNAa 技术的发现者，具备该领域最先进的研发能力。同时，公司凭借拥有一支能力全面的核心团队，独特的递送系统技术和完备的专利体系已成为具备国际市场竞争力的技术平台。我们十分看好公司在遗传病、实体肿瘤等重大疾病领域的研发成果，并期待与公司开展深入合作，全力支持公司创新管线的研发，希望能解决更多未满足的患者需求。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。