根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，Garena《Free Fire》以 2400 万次下载，位列 12 月全球移动游戏下载榜榜首，相较去年同期增长 28.2%。印度是该游戏第一大市场，贡献了 26% 的下载量；其次是巴西，占 12%。（注：下载量仅统计 App Store 和 Google Play，不包括第三方安卓市场）

Psyonix《Rocket League Sideswipe》以将近 2160 万次下载排名第 2。美国是下载量最大的市场，占 27%；其次是墨西哥，占 5.9%。

排名前五的另外 3 款游戏依次 SYBO Games《Subway Surfers》、Zego Global《Poppy Rope Game》，《Roblox》。

2021 年 12 月，全球手游在 App Store 和 Google Play 的下载量为 49 亿次，同比增长 1.8%。印度市场以 7.17 亿次下载排名第 1，占全球总下载量的 14.8%。美国市场以 9% 的下载量排名第 2，其次是巴西市场，占 8.2%。

说明：Sensor Tower 下载量数据仅统计 App Store 或 Google Play 账号首次安装，同一个账号在不同或相同设备的多次安装不重复统计。下载量数据已合并同一个应用的多个版本，如 Facebook 和 Facebook Lite。