特斯拉汽车公布了 2021 财年第四季度及全年财报。报告显示，特斯拉第四季度总营收为 177.19 亿美元，同比增长 65%；净利润为 23.43 亿美元，相比之下去年同期为 2.96 亿美元；归属于普通股股东的净利润为 23.21 亿美元，同比增长 760%。

特斯拉汽车第四季度汽车总产量为 305840 辆，与去年同期的 179757 辆相比增长 70%，相比之下上一季度为 237823 辆；总交付量为 308650 辆，与去年同期的 180667 辆相比增长 71%，相比之下上一季度为 241391 辆。其中：

特斯拉汽车第四季度 Model S 和 Model X 车型的总产量为 13109 辆，与去年同期的 16097 辆相比下降 19%，相比之下上一季度为 8941 辆。特斯拉汽车第四季度 Model S 和 Model X 车型的总交付量为 11766 辆，与去年同期的 18966 辆相比下降 38%，相比之下上一季度为 9289 辆。

特斯拉汽车第四季度 Model 3 车型的产量为 292731 辆，与去年同期的 163660 辆相比增长 79%，相比之下上一季度为 228882 辆。特斯拉汽车第四季度 Model 3 车型的交付量为 296884 辆，与去年同期的 161701 辆相比增长 84%，相比之下上一季度为 232102 辆。

特斯拉汽车 2021 财年总营收为 538.23 亿美元，同比增长 71%。其中，汽车业务总营收为 472.32 亿美元，同比增长 73%。

特斯拉表示，该公司计划尽快扩大其制造能力。在未来数年内，特斯拉预计其车辆交付量每年的平均增幅将可达到 50%，而增长率将取决于该公司的设备能力、运营效率以及供应链的能力和稳定性。

特斯拉称，奥斯汀和柏林工厂的生产速度将受到许多新产品和制造技术的成功推出、与供应链相关的持续挑战以及地区许可的影响，并称其在 CyberTruck 的产业化方面正在取得进展，目前计划在奥斯汀工厂进行生产，排序在 Model Y 车型之后。