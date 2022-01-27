近日，汽车回用配件供应链平台 “油滴” 完成过亿元 B 轮融资，本轮融资由愉悦资本领投，蔚来资本追投。资金将主要用于再制造技术的全面升级、国内业务的持续扩大，以及海外市场的拓展。过去两年，油滴已先后完成四轮融资。

油滴创立于 2019 年 7 月，是国内汽车回用件供应链平台。基于市场前景洞见和战略升级需求，油滴在宣布 B 轮融资的同时，其创始人、CEO 李洋宣布全新的品牌升级战略，将 “油滴” 迭代为 “源件星球”，深化革新理念，响应国家双碳目标和绿色环保的社会责任。

蔚来资本管理合伙人朱岩表示：“我国报废汽车的再生利用与欧美国家相比仍有较大差距。加速汽车零部件的循环利用，降低汽车全生命周期的碳排放，将为 ‘双碳’ 目标贡献强劲力量。过去两年，源件星球的快速发展也印证了这一市场的巨大潜力。我们看好源件星球成为汽车回用件领域领跑者的潜力，将持续支持公司的发展。”

源件星球创始人&CEO 李洋表示，源件星球以循环经济促进绿色制造，让地球的未来更加美好为愿景，致力于打造 “汽车再生资源” 的生态体系，专注汽车生命周期末端的价值发现、再创造与延伸，大幅提升了汽车资源再利用的比例。此体系将会加速整个报废汽车行业的发展进程，也将为我国 “双碳” 目标的实现提供助力。此外，源件星球还将汽车再生资源产业价值接入全球市场，在马来西亚等国家和地区设立分公司，进一步强化企业的全球多元化战略。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。